Містить токсин: в Узбекистані 18 дітей померли, отруївшись індійським сиропом від кашлю

Розслідування показало, що причиною загибелі стало передозування препаратом під час домашнього лікування. Служба державної безпеки країни порушила карну справу.

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У Самарканді 18 дітей померли через гостру ниркову недостатність після прийому сиропу від кашлю "Док-1 Макс" індійської компанії Marion Biotech. Про це у вівторок, 27 грудня, повідомила пресслужба МОЗ Узбекистану в офіційному Telegram-каналі.

При профільному відомстві створили робочу групу, яка провела службове розслідування з виїздом на місце. Внаслідок цього фахівці встановили, що причиною смерті неповнолітніх пацієнтів стало передозування препаратом "Док-1 Макс" під час домашнього лікування.

"Дослідження показало, що померлим дітям до вступу до стаціонару давали цей препарат вдома протягом двох-семи днів три-чотири рази на день від двох з половиною до п'яти мілілітрів, що перевищує стандартну дозу препарату для дітей", — пише пресслужба міністерства.

Усім дітям препарат давали без рецепта лікаря. Батьки самостійно вирішували використовувати протизастудний засіб, у деяких випадках через рекомендації фармацевта.

Основною складовою препарату є парацетамол, проте сироп також містив токсичну речовину — етиленгліколь. Як правило, він використовується у виробництві ліків у мікроскопічних дозах. Водночас в разі надмірного вживання етиленгліколь спричиняє незворотні зміни в організмі.

Загалом у місті зафіксовано 21 випадок отруєння препаратом.

Через загибель дітей Служба державної безпеки Узбекистану порушила кримінальну справу проти посадових осіб компанії Quramax Medical, яка імпортувала ліки до країни, та Наукового центру стандартизації лікарських засобів Узбекистану.

Нагадаємо, у жовтні Всесвітня організація охорони здоров'я випустила попередження про чотири неякісні індійські сиропи від кашлю, застосування яких може призвести до смерті пацієнта. Через них у Гамбії сталося 66 смертельних випадків.