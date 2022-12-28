В Совфеде предложили отбирать имущество у тех, кто выехал из РФ и критикует страну

Сенатор Сергей Цеков убежден, что у российских мигрантов, которые критикуют страну, необходимо конфисковать имущество независимо от того, звезды это или айтишники.

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Представитель российского Совета Федерации Сергей Цеков 28 декабря заявил, что у граждан РФ, которые уехали из страны и позволяют себе ее критиковать из-за границы необходимо конфисковывать имущество в пользу участникам войны в Украине. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Сенатор уточнил, что отбирать имущество у таких граждан необходимо независимо от их социального статуса и известности.

"Всем этим ургантам и моргенштернам, хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники", — заявил Цеков.

По его словам, эти шаги были бы уместными, поскольку после начала полномасштабного вторжения в Украину, на Западе стали замораживать и конфисковывать активы Российской Федерации. Поэтому аналогичные действия в адрес тех, кто покинул страну и выступает с критикой российских властей, были бы оправданы, отметил Цеков.

Дмитрий Медведев назвал мигрантов предателями

В отношение российских граждан, которые покинули страну и не согласны с политикой Кремля, высказался и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В свойственной ему хамской манере он опубликовал пост в Telegram, в котором обозвал таких россиян предателями, мечтающими "об уничтожении нынешней России".

"Свинтившие же ур*ды ежедневно желают гибели своим соотечественникам и своей стране. Уму непостижимо. Хотя они, видимо, считают всех, кто сейчас воюет или хотя бы выступает за победу над украинским нацизмом, людьми низшего сорта", — пишет Медведев.

Политик их обвинил в предательстве и предложил называть термином — hostis publicus — враги общества, вне зависимости от юридической квалификации их деяний. По мнению бывшего президента РФ, "предателей и врагов общества" нельзя пускать обратно в Россию до конца их дней и следует им полностью перекрыть все источники дохода в РФ, каковы бы они ни были.

Налоги для россиян, работающих за рубежом

Отметим, что в отношении россиян, которые выехали из страны и работают за рубежом правительство РФ решает вопрос об изменении налогообложения. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Минфин хочет разработать процессы для уплаты налогов при работе за пределами государства таким образом, чтобы не создавать "негативных стимулов". Однако пока единой позиции по этому вопросу чиновники не выработали.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 22 декабря произнес слово "война" в контексте военных действий в Украине. При этом некоторые СМИ отметили, что такая формулировка чревата уголовным преследованием со стороны российских правоохранительных органов.