У Радфеді запропонували відбирати майно в тих, хто виїхав із РФ і критикує країну

Сенатор Сергій Цеков переконаний, що в російських мігрантів, які критикують країну, мають конфіскувати майно незалежно від того, зірки це чи айтівці.

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Представник російської Ради Федерації Сергій Цеков 28 грудня заявив, що в громадян РФ, які виїхали з країни й дозволяють собі її критикувати з-за кордону, необхідно конфіскувати майно на користь учасникам війни в Україні. Про це повідомляє агентство "РІА Новини".

Сенатор уточнив, що відбирати майно в таких громадян необхідно незалежно від їхнього соціального статусу та популярності.

"Усім цим ургантам і моргенштернам, хоча я не хотів би називати імен. Усім тим, хто критикує Росію з інших країн. Потрібно конфіскувати їхнє майно та відправити на потреби учасників СВО. Незалежно від того, зірки це чи айтівці", — заявив Цеков.

За його словами, ці кроки були б доречними, оскільки після початку повномасштабного вторгнення в Україну на Заході почали заморожувати й конфісковувати активи Російської Федерації. Тому аналогічні дії на адресу тих, хто залишив країну та виступає з критикою російської влади, були б виправдані, зазначив Цеков.

Дмитро Медведєв назвав мігрантів зрадниками

Стосовно російських громадян, які залишили країну та не погоджуються з політикою Кремля, висловився й заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. У властивій йому хамській манері він опублікував пост у Telegram, у якому обізвав таких росіян зрадниками, які мріють "про знищення нинішньої Росії".

"Ви***ки, які звинтили, щодня бажають загибелі своїм співвітчизникам і своїй країні. Розумом не збагнути. Хоча вони, мабуть, вважають усіх, хто зараз воює або хоча б виступає за перемогу над українським нацизмом, людьми нижчого сорту", — пише Медведєв.

Політик їх звинуватив у зраді та запропонував називати терміном hostis publicus — вороги суспільства, незалежно від юридичної кваліфікації їхніх діянь. На думку колишнього президента РФ, "зрадників і ворогів суспільства" не можна пускати назад у Росію ло кінця їхніх днів і слід їм повністю перекрити всі джерела доходу в РФ, якими б вони не були.

Податки для росіян, які працюють за кордоном

Зазначимо, що щодо росіян, які виїхали з країни та працюють за кордоном, уряд РФ вирішує питання про зміну оподаткування. Як заявив міністр фінансів Антон Сілуанов, Мінфін хоче розробити процеси для сплати податків під час роботи за межами держави так, щоб не створювати "негативних стимулів". Однак поки що єдиної позиції щодо цього питання чиновники не виробили.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін у ході пресконференції 22 грудня промовив слово "війна" в контексті воєнних дій в Україні. Водночас деякі ЗМІ зазначили, що таке формулювання загрожує кримінальним переслідуванням із боку російських правоохоронних органів.