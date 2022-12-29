Единственное изображение Джека-потрошителя нашли в архивах, — СМИ (фото)

По информации журналистов, лицо было выгравировано на трости, принадлежавшей детективу Скотленд-Ярда Фредерику Абберлайну. Хотя личность предполагаемого убийцы остается загадкой и спустя 100 лет.

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Просматривая старые архивы Полицейского колледжа в Райтоне (графство Уэст-Мидлендс), сотрудники учреждения обнаружили единственное изображение лица известного серийного убийцы Джека-потрошителя. Об этом сообщает The New York Post.

Несмотря на то, что личность убийцы так и не была раскрыта, все же удалось выяснить, как выглядело его лицо.

Среди десятков артефактов было найдено изображение лица, выгравированное на ручке деревянной трости. Трость принадлежала полицейскому, который годами пытался поймать убийцу.

Детектива Скотленд-Ярда Фредерика Абберлайна, который вел это дело, отстранили от расследования в 1889 году после того, как ему не удалось найти маньяка, терроризировавшего улицы лондонского Ист-Энда.

[ + – ] Трость с лицом Джека-потрошителя

Эта гравировка — единственный "фоторобот" убийцы, а кем он был в действительности, остается загадкой и спустя более ста лет.

Трость была подарена детективу Абберлайну после отстранения от дела.

[ + – ] Возможное изображение Джека-потрошителя

Долгие годы этот предмет хранился в Полицейском колледже Брамсхилла (британское графство Хэмпшир). Высказывались опасения, что артефакт сгорел во время пожара в 2015 году.

Однако сотрудники полиции обнаружили трость среди вещей в штаб-квартире Полицейского колледжа в Райтоне (графство Уэст-Мидлендс).

"Джек-потрошитель — одно из наиболее крупных и жутких дел об убийствах в нашей истории", — пояснил Антони Кэш, куратор колледжа, по словам которого, эти преступления сыграли важную роль в развитии современной криминалистики, потому что полиции пришлось идти на эксперименты и разрабатывать новые методы. В дальнейшем стали использовать такие подходы, как составление профилей подозреваемых и обеспечение сохранности места преступления.

Джек-потрошитель

В 1888 году неизвестный убийца убил не менее пяти женщин в течение трех месяцев.

У каждой из жертв было перерезано горло. Тела были изуродованы так, что стало ясно, что, скорее всего, у маньяка было некоторое представление об анатомии.

Половину почки одной из жертв убийца прислал в полицию, вместе с серией насмешливых записок, подписанных "Джеком-потрошителем".

Полиция обнаружила тело последней жертвы английского маньяка прошлого века. Сыщик-любитель убежден, что убийца Иэн Брейди размещал тела жертв таким образом, чтобы создать нацистский символ.

Ранее Фокус сообщал, что дезертир рассказал о военных преступлениях российских войск. Он назвал их "маньяками, которым нравится убивать".