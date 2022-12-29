Єдине зображення Джека-Різника знайшли в архівах, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, обличчя було вигравіроване на тростині, яка належала детективу Скотленд-Ярду Фредеріку Абберлайну. Хоча особистість імовірного вбивці залишається загадкою і через 100 років.

Related video

Переглядаючи старі архіви Поліцейського коледжу в Райтоні (графство Вест-Мідлендс), співробітники установи виявили єдине зображення особи відомого серійного вбивці Джека-Різника. Про це повідомляє The New York Post.

Незважаючи на те, що особа вбивці так і не була розкрита, все ж таки вдалося з'ясувати, як виглядало його обличчя.

Серед десятків артефактів було знайдено зображення обличчя, вигравіруване на ручці дерев'яної тростини. Тростина належала поліцейському, який роками намагався зловити вбивцю.

Детектива Скотленд-Ярда Фредеріка Абберлайна, який вів цю справу, усунули від розслідування у 1889 році після того, як йому не вдалося знайти маніяка, який тероризував вулиці лондонського Іст-Енду.

[ + – ] Тростина з обличчям Джека-Різника

Це гравірування — єдиний "фоторобот" вбивці, а ким він був насправді, залишається загадкою понад сто років.

Тростина була подарована детективу Абберлайну після усунення від справи.

[ + – ] Можливе зображення Джека-Різника

Протягом багатьох років цей предмет зберігався в Поліцейському коледжі Брамсхілла (британське графство Хемпшир). Висловлювалися побоювання, що артефакт згорів під час пожежі у 2015 році.

Проте співробітники поліції виявили тростину серед речей у штаб-квартирі Поліцейського коледжу в Райтоні (графство Вест-Мідлендс).

"Джек-Різник — одна з найбільших і моторошних справ про вбивства в нашій історії", — пояснив Антоні Кеш, куратор коледжу, за словами якого, ці злочини відіграли важливу роль у розвитку сучасної криміналістики тому, що поліції довелося йти на експерименти та розробляти нові методи. Надалі стали використовувати такі підходи, як складання профілів підозрюваних та забезпечення збереження місця злочину.

Джек-Різник

1888 року невідомий убивця вбив не менше п'яти жінок протягом трьох місяців.

У кожної жертви було перерізано горло. Тіла були понівечені так, що стало зрозуміло, що, швидше за все, маніяк мав деяке уявлення про анатомію.

Половину нирки однієї з жертв убивця надіслав у поліцію, разом із серією глузливих записок, підписаних "Джеком-Різником.

Поліція виявила тіло останньої жертви англійського маніяка минулого століття. Детектив-аматор переконаний, що вбивця Іен Брейді розміщував тіла жертв у такий спосіб, щоб створити нацистський символ.

Раніше Фокус повідомляв, що дезертир розповів про військові злочини російських військ. Він назвав їх "маніяками, яким подобається вбивати".