Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км (фото)

По данным российского МЧС, в Северо-Курильске пеплопада нет и запах сероводорода отсутствует. Как считают в экстренных службах, местным жителям пока ничего не угрожает.

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В четверг, 29 декабря, на вулкане Эбеко зарегистрировали два пепловых выброса на высоту до трех километров. Об этом пишет местное издание Sakh.online со ссылкой на сообщение ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Как уточняется, шлейф от выбросов распространился в юго-восточном и северо-восточном направлении.

Жители Северо-Курильска не жаловались на запах сероводорода во время и после извержений. В городе также не наблюдается пеплопада.

[ + – ] Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

Как считают в российских экстренных службах, угрозы безопасности для местного населения нет.

Предыдущий выброс пепла на Эбеко зафиксировали 2 декабря.

Выбросы вулкана Эбеко

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров находится на российском острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Это один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды.

[ + – ] Эбеко — один из наиболее активных вулканов Курильской гряды

Регулярные выбросы продолжаются на нем с октября 2016 года.

Рекордный выброс был зарегистрирован в августе 2018 года. В тот раз столб дыма взметнулся на высоту 6 километров из нового жерла вулкана, который появился лишь в 2017 году.

[ + – ] Вулкан Эбеко

В ноябре 2018 года группа туристов приблизилась к жерлу вулкана почти вплотную и зафиксировала впечатляющее зрелище на видео.

Напомним, в конце ноября впервые за 38 лет начал извергаться самый большой действующий вулкан в мире Мауна-Лоа. Дорогу к проснувшемуся вулкану в национальном парке закрыли. В качестве меры предосторожности открыли два убежища для населения острова.