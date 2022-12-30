Вулкан Ебеко на Курилах викинув попіл на висоту до 3 км (фото)

За даними російського МНС, у Північно-Курильську попелу немає і запах сірководню відсутній. Як вважають в екстрених службах, місцевим жителям поки що нічого не загрожує.

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У четвер, 29 грудня, на вулкані Ебеко зареєстрували два викиди попелу на висоту до трьох кілометрів. Про це пише місцеве видання Sakh.online із посиланням на повідомлення ГУ МНС Росії в Сахалінській області.

Як уточнюється, шлейф від викидів поширився в південно-східному та північно-східному напрямку.

Жителі Північно-Курильська не скаржилися на запах сірководню під час і після вивержень. У місті також немає попелу.

[ + – ] Вулкан Ебеко викинув попіл на висоту 3 км

Як вважають у російських екстрених службах, загрози безпеці для місцевого населення немає.

Попередній викид попелу на Ебеко зафіксували 2 грудня.

Викиди вулкану Ебеко

Вулкан Ебеко заввишки 1156 метрів розташований на російському острові Парамушир за сім кілометрів на північний захід від Північно-Курильська в північній частині Вернадського хребта. Це один із найактивніших вулканів Великої Курильської гряди.

[ + – ] Ебеко — один із найактивніших вулканів Курильської гряди

Регулярні викиди продовжуються на ньому з жовтня 2016 року.

Рекордний викид було зареєстровано в серпні 2018 року. На той раз стовп диму злетів на висоту 6 кілометрів із нового жерла вулкана, який з'явився лише 2017 року.

[ + – ] Вулкан Ебеко

У листопаді 2018 року група туристів наблизилася до жерла вулкана майже впритул і зафіксувала вражаюче видовище на відео.

Нагадаємо, наприкінці листопада вперше за 38 років почав вивергатися найбільший вулкан у світі Мауна-Лоа. Дорогу до вулкана, що прокинувся, в національному парку закрили. Як запобіжний захід відкрили два укриття для населення острова.