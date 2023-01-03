Поп-музыка как оружие: в Литве предлагают ввести мораторий на русскую культуру

Министр культуры страны Симонас Кайрис заявил, что Россия сознательно использует культуру как оружие, поэтому ему нравится идея ввести ментальный карантин на произведения российских исполнителей.

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В связи с продолжающейся войной в Украине министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным объявить в своей стране мораторий на русскую культуру. В ходе дискуссионной программы "ТВ-форум" в эфире национального телевидения LRT глава ведомства заявил, что ему нравится идея ввести ментальный карантин для русской культуры и отказаться от некоторых произведений.

Во время телешоу гости обсуждали введение цензуры на артефакты российской культуры и отвечали на вопрос, являются ли они оружием, подобно российским энергоносителям. Гости студии отметили слова министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, который в интервью The Guardian утверждал, что РФ сознательно использует культуру как оружие. По его словам, Россия подчеркивает, что ее культура незаменима и возвышенна, тем самым насаждает и распространяет идеологию величия русского народа.

Комментируя слова украинского коллеги Кайрис акцентировал на том, что Ткаченко предлагает не уничтожение книг или музыкальных записей, а скорее намеренную паузу в отношении российской культуры. При этом больше претензий у литовского министра не к классическим произведениям, а к представителям российской поп-культуры.

"Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни присылала к нам своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые ранее казались нам приемлемыми", — заявил Кайрис.

Вместе с тем министр подчеркнул, что государство не может играть роль цензора в этом вопросе и применить в этом отношении авторитарные меры. По его мнению, следует апеллировать к осознанному выбору каждого.

Некоторые участники шоу возразили министру, отметив при этом, что не стоит навешивать на события в Украине национальные ярлыки. В частности оперный тенор Вайдас Вишняускас сказал, что "у зла нет национальности". Он считает, что следует обратить внимание на то, как западноевропейские страны относятся к русской культуре и позволяют ли они включать в свои концертные репертуары русских авторов, которые считаются классическими. Также тенор поднял вопрос о том, какая цель преследуется при запрете русской культуры.

Все участники шоу сошлись во мнении, что самое главное – это личный выбор и совесть человека. Хотя и МИД Литвы, и Министерство культуры дают рекомендации, на основании которых целесообразно не приглашать в страну российских исполнителей, но никаких строгих запретов не планируется.

Ранее Фокус писал о том, как изменилось творчество украинских исполнителей в 2022 году и какую музыку теперь слушают в Украине. В числе лидеров по просмотрам оказались Андрей Хлывнюк, реперы Skofka и Yarmak, а также Александр Пономарев.