Попмузика як зброя: у Литві пропонують запровадити мораторій на російську культуру

Міністр культури країни Сімонас Кайрис заявив, що Росія свідомо використовує культуру як зброю, тому подобається ідея ввести ментальний карантин на твори російських виконавців.

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У зв'язку з війною, що триває в Україні, міністр культури Литви Сімонас Кайрис вважає за можливе оголосити у своїй країні мораторій на російську культуру. Під час дискусійної програми "ТВ-форум" в ефірі національного телебачення LRT глава відомства заявив, що йому подобається ідея запровадити ментальний карантин для російської культури та відмовитися від деяких творів.

Під час телешоу гості обговорювали запровадження цензури на артефакти російської культури та відповідали на запитання, чи є вони зброєю, подібно до російських енергоносіїв. Гості студії наголосили на словах міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, який в інтерв'ю The Guardian стверджував, що РФ свідомо використовує культуру як зброю. За його словами, Росія наголошує, що її культура незамінна і висока, тим самим насаджує та поширює ідеологію величі російського народу.

Коментуючи слова українського колеги Кайр с наголосив на тому, що Ткаченко пропонує не знищення книг чи музичних записів, а скоріше навмисну паузу щодо російської культури. При цьому більше претензій у литовського міністра не до класичних творів, а представників російської попкультури.

"Росія свідомо використовує культуру як зброю, у важливі для литовської держави дні надсилала до нас своїх виконавців, переважно представників попкультури. Мені подобається запропонована ідея запровадити ментальний карантин для російської культури, відмовитися від творів, які раніше здавалися нам прийнятними", — заявив Кайрис.

Водночас міністр наголосив, що держава не може відігравати роль цензора у цьому питанні та застосувати щодо цього авторитарні заходи. На його думку, слід апелювати до свідомого вибору кожного.

Деякі учасники шоу заперечили міністру, зазначивши, що не варто навішувати на події в Україні національні ярлики. Зокрема оперний тенор Вайдас Вишняускас сказав, що "зло не має національності". Він вважає, що слід звернути увагу на те, як західноєвропейські країни ставляться до російської культури і чи дозволяють вони включати до своїх концертних репертуарів російських авторів, які вважаються класичними. Також тенор порушив питання, яка мета переслідується при забороні російської культури.

Усі учасники шоу зійшлися на думці, що найголовніше — це особистий вибір та совість людини. Хоча і МЗС Литви, і Міністерство культури дають рекомендації, на підставі яких доцільно не запрошувати до країни російських виконавців, але жодних суворих заборон не планується.

Раніше Фокус писав про те, як змінилася творчість українських виконавців у 2022 році та яку музику тепер слухають в Україні. Серед лідерів із переглядів опинилися Андрій Хливнюк, репери Skofka та Yarmak, а також Олександр Пономарьов.