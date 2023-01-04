Путинские актеры: СМИ установили личности "военных" на новогоднем поздравлении (фото)

По данным журналистов, среди них действительно были военнослужащие российской армии. Однако одному из них прикрепили на форму орден "Героя России", который ему официально не вручали.

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Журналисты продолжают выяснять личности военнослужащих, которые позировали президенту РФ Владимиру Путину во время записи новогоднего обращения. Как сообщает "Зеркало недели" сервис распознавания лиц определил еще одного вероятного статиста в новогоднем обращении — Тимофея Матвеева.

Обозреватели обратили внимание на молодого человека, стоящего по правую руку главы Кремля. Распознавание лица этого юноши вывело на удаленную страницу соцсети "В Контакте", ID которой сервис ROZEYE связывает с человеком по имени Тимофей.

Примечательно, что у молодого человека на груди висит звезда "Героя России", но за последние три года ни один человек с таким именем официально эту награду не получал, отметили авторы публикации.

[ + – ] Тимофей Матвеев

По информации политического журналиста Дениса Захарова, профиль в соцсетях Тимофея Матвеева заметно изменился, после того как информация о личностях на заднем фоне новогоднего поздравления стала появляться в сети.

[ + – ] Журналистам удалось установить личности военнослужащих

"Забавно, как они пытаются удалить профили в социальных сетях. Тимофей, твою страницу можно удалить, но твоя сестра до сих пор чертовски активна и в ВК, и в Инстаграме", — отметил Захаров.

[ + – ] Тимофей Матвеев с сетрой

[ + – ] Свадебное фото сестры Тимофея Матвеева

Кто еще стоял рядом с Путиным

Захаров также опубликовал фото других участников новогоднего мероприятия главы Кремля. Среди них действительно были военнослужащие — Евгений Волков, Алексей Козлуков и Шамиль Юсупов.

[ + – ] Евгений Волков

[ + – ] Алексей Козлуков

[ + – ] Шамиль Юсупов

Также на видео были замечены Валентина Короленко, Анатолий Михайленко и Владислав Козаков.

[ + – ] Валентина Короленко

[ + – ] Анатолий Михайленко

[ + – ] Владислав Козаков

Ранее Фокус писал о капитане медицинской службы РФ Федоренко Анне Сергеевне, которая участвовала в массовке во время новогоднего обращения Владимира Путина. Отмечалось, что женщина периодически появлялась в кадрах на различных мероприятиях вместе с кремлевскими политиками, в том числе и с Путиным.