Фальшивые "военные": в новогоднем обращении Путина заметили "знакомые" лица (фото)

Российские журналисты указали на то, что возле российского президента стоит женщина, известная как "рыбачка", "продавщица мороженого" и даже "директор государственной компании".

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Президент Российской Федерации Владимир Путин записал обращение в честь с наступающего 2023 года на фоне людей в военной форме. Однако российские СМИ заметили, что "военные" уже не раз появлялись на официальных государственных мероприятиях в разных ролях.

Отдельно журналисты упомянули женщину со светлыми волосами, которая стоит за спиной Владимира Путина. Ранее ее видели на церемонии награждения военнослужащих эфире канала "Россия", где ее представили как капитана медицинской службы Федоренко Анну Сергеевну.

[ + – ] Фото з церемони награждения

При этом в 2016 году женщина появилась в репортаже о встрече Владимира Путина и Дмитрия Медведева с рыбаками на озере Ильмень в Новгородской области. На снимках "военнослужащая" была одета в рыбацкую спецформу.

[ + – ] Владимир Путин с "рыбаками" и Дмитрием Медведевым

В январе 2017 года героиня посетила рождественское богослужение в новгородском монастыре. Позже в сети появились снимки, на которых Владимир Путин покупает у нее мороженое на Международном авиакосмическом салоне. В эфире телеканала НТВ женщина утверждала, что ее зовут Екатерина Сафонова.

[ + – ] Владимир Путин и его спутница в монастыре

[ + – ] Владимир Путин покупает мороженое

На мероприятии в честь спуска на воду подводной лодки "Великий Новгород" она уже была представлена как Лариса Сергухина. В СМИ говорили, что Сергухина является генеральным директором новгородской компании "Еврохимсервис".

[ + – ] Спуск на воду подлодки "Великий Новгород"

Ранее мы также сообщали о том, что в Кремле выпустили методичку для СМИ, которой содержатся рекомендации для подведения итогов года. Российским журналистам советуют делать акцент на том, что, вторгшись в Украину Владимир Путин принял "единственно верное" решение.

Еще Фокус писал о том, что пользователи сети сравнили Владимира Путина с властелином тьмы из "вселенной Толкина" Сауроном. Причиной тому стали кольца, которые глава РФ преподнес президентам стран СНГ в качестве подарка.