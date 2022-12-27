"Путин — Саурон": сеть взорвалась мемами из-за подаренных президентом РФ лидерам СНГ колец (фото)

Российского лидера, который преподнес главам СНГ в качестве подарка кольца, пользователи сети сравнили с властелином тьмы из "вселенной Толкина" Сауроном.

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Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ подарил каждому из них кольца с новогодними поздравлениями и надписью "Россия". Об этом сообщил белорусский Telegram-канал "Пул Первого", который администрирует пресс-служба Александра Лукашенко.

В качестве памятных презентов Владимир Путин подготовил девять золотых колец. На каждом из них красуется символика СНГ и поздравление "С Новым годом 2023", а также надпись "Россия".

Одно из них российский президент надел себе на палец. Остальные презентовал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Армении Николу Пашиняну, белорусскому политику Александру Лукашенко, лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, президенту Киргизстана Садыру Жапарову, лидеру Таджикистана Рахмону Эмомали, главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову и главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

По информации, опубликованной Telegram-каналом "Пул Первого", кроме самого Путина кольцо надел только представитель Беларуси Александр Лукашенко. Остальные главы государств не надели подарки от российского президента.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "не надо на перстнях акцентироваться. Это просто такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет".

Несмотря на это сеть "взорвалась" мемами, которые высмеивают такую инициативу российского президента.

Путина уже сравнили с героем известной трилогии Толкина "Властелин колец" — повелителем тьмы Сауроном, который раздал девять перстней правителям девяти королевств, после чего те стали его рабами.

На одном из мемов Владимира Путина изобразили пролетающим над Кремлем верхом на фантастическом чудовище.

Картинка была пописана "Властелин Конца" как намек на скорое военное поражение России и ее лидера.

Кроме того, Путина изобразили в виде властелина тьмы Саурона, окруженного своими рабами, которые некогда были правителями. В качестве порабощенных правителей изображены лидеры тех стран, которым Путин преподнес памятные кольца.

Народное творчество не обошло стороной и представителя Беларуси Александра Лукашенко. Политика изобразили в виде Голлума — существа из "вселенной Толкина" небольшого роста, крайне тощего, с большими светящимися глазами.

Кроме того, пользователи сети назвали встречу лидеров стран СНГ во главе с Путиным "жалкой пародией" на "Братство Колец".

Любители мемов не обошли стороной даже Владимира Зеленского. Его на контрасте с Путинм-Сауроном изобразили в виде Фродо — хранителя колец, который по сюжету книг Толкина вступил с властелином тьмы в противостояние.

В стороне не осталась даже СБУ.

"Прочитали, что "за паребриком" один военный преступник раздал девять колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина и у нас для него только плохие новости", — такое сообщение появилось в Телеграм-канале ведомства.

Его проиллюстрировали фотографией, на которой сотрудники Службы безопасности Украины смотрят в окно на пылающую резиденцию Саурона-Путина.

[ + – ] СБУ опубликовала свою версию того, как закончится исория Путина-Саурона

А советник главы МВД Антон Геращенко напомнил, что дарить кольца — плохая примета, которая ведет к расставанию.

"Знающие говорят, что это к скорому расставанию. Но, судя по всему, Путин в этом отношении абсолютно не суеверен", — написал Геращенко.

Напомним, в октябре украинцы поздравили Владимира Путина с 70-летием мемами с черным юмором. В мемах есть намеки на скорую кончину и место тирана в аду.

Фокус также собирал мемы об открытии нового McDonald's в РФ, которое произошло в июне. Ультимативный характер названия нового заведения спровоцировал волну шуток и мемов.