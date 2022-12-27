"Путін — Саурон": мережа вибухнула мемами через подаровані президентом РФ лідерам СНД персні (фото)

Російського лідера, який підніс главам СНД як подарунок персні, користувачі мережі порівняли із володарем темряви зі "всесвіту Толкіна" Сауроном.

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Президент РФ Володимир Путін на зустрічі лідерів країн СНД подарував кожному з них перстень із новорічними привітаннями та написом "Росія". Про це повідомив білоруський Telegram-канал "Пул Первого", який адмініструє пресслужба Олександра Лукашенка.

Як пам'ятні презенти Володимир Путін підготував дев'ять золотих каблучок. На кожному з них красується символіка СНД та привітання "З Новим роком 2023", а також напис "Росія".

Один із них російський президент одягнув собі на палець. Інші презентував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну, білоруському політику Олександру Лукашенку, лідеру Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву, президенту Киргизстану Садиру Жапарову, лідеру Таджикистану Рахмону Емомалі, голові Туркмену та голові Туркмену.

За інформацією, опублікованою Telegram-каналом "Пул Первого", окрім самого Путіна, перстень надів лише представник Білорусі Олександр Лукашенко. Решта глав держав не одягла подарунки від російського президента.

Зі свого боку прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що "не треба на перснях акцентуватися. Це просто такий новорічний сувенір. Нічого там особливого немає".

Попри це, мережа "вибухнула" мемами, які висміюють таку ініціативу російського президента.

Путіна вже порівняли з героєм відомої трилогії Толкіна "Володар кілець" — повелителем пітьми Сауроном, який роздав дев'ять перснів правителям дев'яти королівств, після чого ті стали його рабами.

На одному з мемів Володимира Путіна зобразили верхом на фантастичному чудовиську над Кремлем.

Картинку підписали "Володар Кінця" як натяк на швидку воєнну поразку Росії та її лідера.

Крім того, Путіна зобразили у вигляді володаря темряви Саурона, оточеного своїми рабами, які колись були правителями. Як поневолених правителів зображені лідери тих країн, яким Путін підніс пам'ятні персні.

Народна творчість не оминула і представника Білорусі Олександра Лукашенка. Політика зобразили у вигляді Голума — істоти з "всесвіту Толкіна" невеликого зросту, вкрай худого, з великими очима, що світяться.

Крім того, користувачі мережі назвали зустріч лідерів країн СНД на чолі з Путіним "жалюгідною пародією" на "Братство перснів".

Любителі мемів не оминули навіть Володимира Зеленського. Його на контрасті з Путіним-Сауроном зобразили у вигляді Фродо — хранителя кілець, який за сюжетом книг Толкіна вступив із володарем темряви на протистояння.

Осторонь не залишилася навіть СБУ.

"Прочитали, що за поребриком один воєнний злочинець роздав дев'ять перснів і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна і в нас для нього тільки погані новини", — таке повідомлення з'явилося в телеграм-каналі відомства.

Його проілюстрували фотографією, на якій співробітники Служби безпеки України дивляться у вікно на охоплену вогнем резиденцію Саурона-Путіна.

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А радник голови МВС Антон Геращенко нагадав, що дарувати персні — погана прикмета, яка веде до розставання.

"Знавці кажуть, що це до швидкого розставання. Але, зважаючи на все, Путін у цьому відношенні абсолютно не марновірний", — написав Геращенко.

Нагадаємо, у жовтні українці привітали Володимира Путіна із 70-річчям мемами з чорним гумором. У мемах є натяки на швидку кончину та місце тирана у пеклі.

Фокус також збирав мем про відкриття нового McDonald's у РФ, яке відбулося в червні. Ультимативний характер назви нового закладу спровокував хвилю жартів та мемів.