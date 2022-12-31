Фальшиві "військові": у новорічному зверненні Путіна помітили "знайомі" лиця (фото)

Російські журналісти вказали на те, що біля російського президента стоїть жінка, відома як "рибалка", "продавщиця морозива" та навіть "директорка державної компанії".

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Президент Російської Федерації Володимир Путін записав звернення на честь приходу 2023 року на тлі людей у військовій формі. Однак російські ЗМІ зауважили, що "військові" вже не раз з'являлися на офіційних державних заходах у різних ролях.

Окремо журналісти згадали жінку зі світлим волоссям, яка стоїть за спиною Володимира Путіна. Раніше її бачили на церемонії нагородження військовослужбовців в ефірі каналу "Росія", де її представили як капітанку медичної служби Федоренка Ганну Сергіївну.

[ + – ] Фото з церемоні нагородження

Водночас 2016 року жінка з'явилася в репортажі про зустріч Володимира Путіна та Дмитра Медведєва з рибалками на озері Ільмень у Новгородській області. На знімках "військовослужбовець" був одягнений у рибальську спецформу.

[ + – ] Володимир Путін з "рибалками" та Дмитром Медведєвим

У січні 2017 року героїня відвідала різдвяне богослужіння у новгородському монастирі. Пізніше в мережі з'явилися знімки, на яких Володимир Путін купує морозиво на Міжнародному авіакосмічному салоні. В ефірі телеканалу НТВ жінка стверджувала, що її звуть Катерина Сафонова.

[ + – ] Володимир Путін та його супутниця у монастирі

[ + – ] Володимир Путін купує морозиво

На заході на честь спуску на воду підводного човна "Великий Новгород" він уже був представлений як Лариса Сергухіна. У ЗМІ говорили, що Сергухіна є генеральним директором новгородської компанії "Єврохімсервіс".

[ + – ] Спуск на воду підводного човна "Великий Новгород"

Раніше ми також повідомляли про те, що в Кремлі випустили методичку для ЗМІ, яка містить рекомендації для підбиття підсумків року. Російським журналістам радять наголошувати на тому, що, вдершись в Україну Володимир Путін ухвалив "єдино вірне" рішення.

Ще Фокус писав про те, що користувачі мережі порівняли Володимира Путіна із володарем темряви із "всесвіту Толкіна" Сауроном. Причиною стали кільця, які глава РФ підніс президентам країн СНД як подарунок.