Путінські актори: ЗМІ встановили особи "військових" на новорічному привітанні (фото)

За даними журналістів, серед них справді були військовослужбовці російської армії. Однак, одному з них прикріпили на форму орден "Героя Росії", який йому офіційно не вручали.

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Журналісти продовжують з'ясовувати особи військовослужбовців, котрі позували президенту РФ Володимиру Путіну під час запису новорічного звернення. Як повідомляє "Дзеркало тижня", сервіс розпізнавання осіб визначив ще одного ймовірного статиста в новорічному зверненні — Тимофія Матвєєва.

Оглядачі звернули увагу на молодика, який стоїть праворуч від голови Кремля. Розпізнавання обличчя цього юнака вивело на віддалену сторінку соцмережі "ВКонтакте", ID якої сервіс ROZEYE пов'язує з людиною на ім'я Тимофій.

Цікаво, що в молодика на грудях висить зірка "Героя Росії", але за останні три роки жодна людина з таким ім'ям офіційно цієї нагороди не отримувала, зазначили автори публікації.

[ + – ] Тимофій Матвєєв

За інформацією політичного журналіста Дениса Захарова, профіль у соцмережах Тимофія Матвєєва помітно змінився після того, як інформація про осіб на задньому фоні новорічного привітання почала з'являтися в мережі.

[ + – ] Журналістам вдалося встановити особи військовослужбовців

"Кумедно, як вони намагаються видалити профілі в соціальних мережах. Тимофію, твою сторінку можна видалити, але твоя сестра досі страшенно активна і в ВК, і в Інстаграмі", — зазначив Захаров.

[ + – ] Тимофій Матвєєв із сестрою

[ + – ] Весільне фото сестри Тимофія Матвєєва

Хто ще стояв поряд із Путіним

Захаров також опублікував фото інших учасників новорічного заходу глави Кремля. Серед них справді були військовослужбовці — Євген Волков, Олексій Козлуков та Шаміль Юсупов.

[ + – ] Євген Волков

[ + – ] Олексій Козлуков

[ + – ] Шаміль Юсупов

Також на відео були помічені Валентина Короленко, Анатолій Михайленко та Владислав Козаков.

[ + – ] Валентина Короленко

[ + – ] Анатолій Михайленко

[ + – ] Владислав Козаков

Раніше Фокус писав про капітана медичної служби РФ Федоренко Анну Сергіївну, яка брала участь у масовці під час новорічного звернення Володимира Путіна. Наголошувалося, що жінка періодично з'являлася у кадрах на різних заходах разом із кремлівськими політиками, зокрема й з Путіним.