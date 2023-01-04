В Новой Зеландии появилась рыба-маршмэллоу: рыбаки и экологи бьют тревогу (фото)

По оценкам организации LegaSea, это лето стало худшим для рыболовов-любителей. Признаки неизвестного заболевания у рыбы впервые заметили в августе, с тех пор появилось множество подтверждений.

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[ + – ] Филе рыбы-маршмэллоу

У северо-восточного побережья Новой Зеландии все чаще стали замечать необычную рыбу, чье мясо выглядит как кашеобразная мякоть молочного цвета. Причина такого явления неизвестны, а местные рыбаки опасаются употреблять такую рыбу в пищу. Об этом сообщает Newsweek.

Признаки неизвестного заболевания у рыбы впервые заметили в августе, с тех пор появилось множество подтверждений.

"Это лето — худшее для рыболовов-любителей, которое видели наши эксперты по качеству рыбы", — пояснил Триш Ри, рыбак и аналитик некоммерческой организации LegaSea, которая занимается восстановлением морской среды.

По его словам, в уловах некоторых рыбацких лодок попадается больше такой рыбы с "молочной" мякотью, чем без нее.

Ее замечали в Морском парке залива Хаураки, который занимает 1,2 млн га у побережья Северного острова Новой Зеландии.

Отличить такую рыбу от обычной можно, только разрезав.

"Такое явление наиболее распространено среди окуней, потому что это самая популярная рыба, которую приносят домой рыбаки на северо-восточном побережье. Но появляются сообщения о таком заболевании и среди других видов, в том числе у кингфиша и таракихи".

Представители организации LegaSea получают запросы относительно того, безопасно ли есть такую рыбу. Пока результаты тестов не говорят о какой-либо болезни или инфекции.

"Правительство считает, что такая рыба безопасна для человека. Мы не слышали о случаях отравления "молочной" рыбой, но все же есть ее нежелательно", — пояснил он.

Промышленный вылов рыбы

Высказываются предположения, что "молочная" рыба — это самцы после периода нереста.

Представители LegaSea придерживаются мнения, что проблема, судя по всему, связана с тем, что рыболовные суда разрушают морскую среду, поскольку общая особенность рыбы-маршмэллоу — бескормица.

"Нужно задаться вопросом, голодает ли рыба и почему. Куда делась их пища?" — пояснил Ри.

Рыболовные траулеры вылавливают тонны рыбы, которая поддерживает жизнь других рыб и птиц.

В экосистему вносится дисбаланс. Из-за траления возникают отложения на дне и гибнут организмы, которые служат источником питания окуня.

В отчете совета Окленда за 2020 год отмечалось, что в заливе Хаураки коммерческие рыболовные суда вылавливают почти 10 500 тонн скумбрии, тогда как прежде было немногим более 3000 тонн. Скумбрия — одна из основных видов рыбы, которой питается морской окунь.

"Нужно срочно выяснить, что превращает нашего окуня в маршмэллоу, и найти способ защитить их и другие виды в нашем морском парке", — сказал Ри.

Напомним, что в США рыбак поймал редкую рыбу-динозавра. Озерные осетры обитают по всей Северной Америке — от залива Гудзон до Миссисипи. Это старейшая и самая крупная разновидность рыб в Великих озерах.

Ранее Фокус разбирался в том, каким образом лучеперой рыбе удалось пережить массовое вымирание 360 млн лет назад. Данные нового исследования показали, что такая разновидность не слишком пострадала от массового вымирания, как это считалось прежде.