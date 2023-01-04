У Новій Зеландії з'явилася риба-маршмеллоу: рибалки й екологи б'ють на сполох (фото)

За оцінками організації LegaSea, це літо стало найгіршим для рибалок-аматорів. Ознаки невідомого захворювання у риби вперше помітили у серпні, відтоді з'явилося багато підтверджень.

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[ + – ] Філе риби-маршмеллоу

Біля північно-східного узбережжя Нової Зеландії все частіше почали помічати незвичайну рибу, м'ясо якої виглядає як кашеподібна м'якоть молочного кольору. Причина такого явища невідома, а місцеві рибалки побоюються вживати таку рибу в їжу. Про це повідомляє Newsweek.

Ознаки невідомого захворювання у риби вперше помітили у серпні, відтоді з'явилося багато підтверджень.

"Це літо — найгірше для рибалок-аматорів, яке бачили наші експерти щодо якості риби", — пояснив Тріш Рі, рибалка й аналітик некомерційної організації LegaSea, яка займається відновленням морського середовища.

За його словами, в уловах деяких рибальських човнів трапляється більше такої риби з "молочною" м'якоттю, ніж без неї.

Її помічали в Морському парку затоки Хауракі, яка займає 1,2 млн га біля узбережжя Північного острова Нової Зеландії.

Відрізнити таку рибу від звичайної можна лише розрізавши.

"Таке явище найбільш поширене серед окунів, тому що це найпопулярніша риба, яку приносять додому рибалки на північно-східному узбережжі. Але з'являються повідомлення про таке захворювання і серед інших видів, зокрема в кінгфіш і тарахіки".

Представники організаціїLegaSea отримують запити щодо того, чи безпечно їсти таку рибу. Поки результати тестів не говорять про будь-яку хворобу чи інфекцію.

"Уряд вважає, що така риба безпечна для людини. Ми не чули про випадки отруєння "молочною" рибою, але все ж таки їсти її небажано", — пояснив він.

Промисловий вилов риби

Висловлюються припущення, що "молочна" риба — це самці після періоду нересту.

Представники LegaSea дотримуються думки, що проблема, зважаючи на все, пов'язана з тим, що рибальські судна руйнують морське середовище, оскільки загальна особливість риби-маршмеллоу — безхарчів'я.

"Треба запитати, чи голодує риба і чому. Куди поділася їхня їжа?" — пояснив Рі.

Рибальські траулери виловлюють тонни риби, яка підтримує життя інших риб і птахів.

В екосистему вноситься дисбаланс. Через тралення виникають відкладення на дні й гинуть організми, які є джерелом харчування окуня.

У звіті ради Окленду за 2020 рік зазначалося, що в затоці Хауракі комерційні рибальські судна виловлюють майже 10 500 тонн скумбрії, тоді як раніше було трохи більше ніж 3 000 тонн. Скумбрія — одна з основних видів риби, якою харчується морський окунь.

"Потрібно терміново з'ясувати, що перетворює нашого окуня на маршмеллоу, і знайти спосіб захистити їх та інші види в нашому морському парку", — сказав Рі.

Нагадаємо, що в США рибалка впіймав рідкісну рибу-динозавра. Озерні осетри мешкають по всій Північній Америці — від затоки Гудзон до Міссісіпі. Це найстаріший і найбільший різновид риб у Великих озерах.

Раніше Фокус розбирався в тому, як променевій рибі вдалося пережити масове вимирання 360 млн років тому. Дані нового дослідження показали, що такий різновид не надто постраждав від масового вимирання, як це вважалося раніше.