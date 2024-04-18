Короп у сметанному соусі: рецепт смачної та ароматної рибної страви
Таку рибу можна подавати як у будні, так і на святковий стіл. Гості оцінять її смак і аромат.
Короп у сметанному соусі — чудова страва для тих, хто любить рибу, особливо річкову. Готувати її зовсім не складно, а смак і аромат не залишать страві жодного шансу навіть охолонути. До того ж, Великий піст — саме час для пісних страв. Як приготувати рибу таким способом, розповіли в кулінарному блозі "Смачного".
Короп у сметанному соусі
Інгредієнти:
- короп — 800 г;
- сметана — 4ст. л;
- гірчиця — 2 ч. л (не міцна);
- лимонний сік — 1-2 ч. л;
- часник — 2-3 зубчики
- сіль, суміш перців, спеції — за смаком.
Спосіб приготування:
Карпа помити, добре почистити і знову промити, особливо черевце всередині, щоб там не було чорних плівок. Порізати рибу на порційні шматочки. Сметану, гірчицю, часник, лимонний сік, сіль і спеції скласти в миску, все добре перемішати.
Далі взяти форму для запікання, викласти в неї половину отриманого сметанного соусу, коропа і зверху — другу частину соусу. Туди ж відправити шматочки лимона.
Форму з рибою поставити в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 30-50 хвилин. Час запікання залежить від розміру риби.
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