Карп в сметанном соусе: рецепт вкусного и ароматного рыбного блюда
Такую рыбу можно подавать как в будни, так и на праздничный стол. Гости оценят ее вкус и аромат.
Карп в сметанном соусе – отличное блюдо для тех, кто любит рыбу, особенно речную. Готовить его совершенно не сложно, а вкус и аромат не оставят блюду ни одного шанса даже остыть. К тому же, Великий пост – как раз время для постных блюд. Как приготовить рыбу таким способом, рассказали в кулинарном блоге "Смачного".
Карп в сметанном соусе
Ингредиенты:
- карп – 800 гр;
- сметана – 4ст. л;
- горчица – 2 ч. л (не крепкая);
- лимонный сок – 1-2 ч. л;
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль, смесь перцев, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
Карпа помыть, хорошо почистить и снова промыть, особенно брюшко внутри, чтобы там не было черных пленок. Порезать рыбу на порционные кусочки. Сметану, горчицу, чеснок, лимонный сок, соль и специи сложить в миску, все хорошо перемешать.
Далее взять форму для запекания, выложить в нее половину получившегося сметанного соуса, карпа и сверху – вторую часть соуса. Туда же отправить кусочки лимона.
Форму с рыбой поставить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 30-50 минут. Время запекания зависит от размера рыбы.
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