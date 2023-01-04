"Пьют алкоголь, заедают попкорном": в США не могут выбрать спикера Палаты представителей

В последний раз Палата представителей не могла избрать спикера в первом голосовании в далеком 1923 году.

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В среду, 4 января, республиканцы в Палате представителей (нижняя палата Конгресса США) второй день кряду не могли избрать спикером Кевина Маккарти, несмотря на призывы экс-президента Дональда Трампа объединиться вокруг этой кандидатуры. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что около 20 представителей правого крыла Республиканской партии высказались против Маккарти, которого посчитали идеологически ненадежным. Они голосовали за Байрон Дональдса, представителя штата Флорида.

Кэт Каммак, конгрессвумен от Флориды, выдвинула кандидатуру лидера партии Кевина Маккарти. Во время своего выступления после неудачного пятого тура она также заявила, что демократы пьют алкоголь и едят попкорн во время голосования. Представители Демократической партии ответили на эти заявления неодобрительным гулом.

В последний раз Палата представителей не могла избрать спикера в первом голосовании в далеком 1923 году.

Есть мнение, что борьба за должность спикера может затянуться на недели.

"Может понадобиться несколько дней или недель, чтобы выбрать наиболее подходящего спикера", — заявил республиканец Боб Гуд, один из воздержавшихся.

Такие результаты не вполне согласуются с пожеланиями экс-президента США Дональда Трампа, который написал в социальных сетях о том, что пришло время для всех представителей Республиканской партии Конгресс "проголосовать за Кевина".

Бывший глава Белого дома остается влиятельной фигурой среди своих однопартийцев и пока единственным, кто сообщил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Хаким Джеффрис

Демократы, в свою очередь, поддержали кандидатуру своего лидера Хакима Джеффриса. Джеффрис — конгрессмен от штата Нью-Йорк и первый афроамериканец, который стал лидером демократов в Палате представителей. Прежде демократов в нижней палате Конгресса представляла Нэнси Пелоси.

Напомним, что после трех безрезультатных туров выборов спикера было решено провести конференцию для обсуждения разногласий и поисков выхода из сложившегося положения.

Ранее Фокус сообщал, что предсказание вторжения Путина в Украину от Джона Маккейна стало вирусным. Некоторые комментаторы хотели бы, чтобы и нынешние республиканцы были такого же калибра, как покойный сенатор.