"П'ють алкоголь, заїдають попкорном": у США не можуть обрати спікера Палати представників

Востаннє Палата представників не могла обрати спікера у першому голосуванні далекого 1923 року.

Related video

У середу, 4 січня, республіканці в Палаті представників (нижня палата Конгресу США) другий день поспіль не могли обрати спікером Кевіна Маккарті, незважаючи на заклики екс-президента Дональда Трампа об'єднатися навколо цієї кандидатури. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що близько 20 представників правого крила Республіканської партії висловилися проти Маккарті, якого вважають ідеологічно ненадійним. Вони голосували за Байрона Дональдса, представника штату Флорида.

Кет Каммак, конгресвумен від Флориди, висунула кандидатуру лідера партії Кевіна Маккарті. Під час свого виступу після невдалого п'ятого туру вона також заявила, що демократи п'ють алкоголь та їдять попкорн під час голосування. Представники Демократичної партії відповіли на ці заяви несхвальним гулом.

Востаннє Палата представників не могла обрати спікера у першому голосуванні далекого 1923 року.

Існує думка, що боротьба за посаду спікера може затягтися на тижні.

"Може знадобитися кілька днів або тижнів, щоб обрати найбільш відповідного спікера", — заявив республіканець Боб Гуд, один із тих, хто утримався.

Такі результати не цілком узгоджуються з побажаннями екс-президента США Дональда Трампа, який написав у соціальних мережах про те, що настав час для всіх представників Республіканської партії Конгресу "проголосувати за Кевіна".

Колишній глава Білого дому залишається впливовою фігурою серед своїх однопартійців і поки що єдиним, хто повідомив про намір балотуватися у президенти США в 2024 році.

Хакім Джефріс

Демократи, у свою чергу, підтримали кандидатуру свого лідера Хакіма Джефріса. Джефріс — конгресмен від штату Нью-Йорк та перший афроамериканець, який став лідером демократів у Палаті представників. Насамперед демократів у нижній палаті Конгресу представляла Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, що після трьох безрезультатних турів виборів спікера було вирішено провести конференцію для обговорення розбіжностей і пошуків виходу зі становища.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення вторгнення Путіна в Україну від Джона Маккейна стало вірусним. Деякі коментатори хотіли б, щоб і нинішні республіканці були такого ж калібру, як покійний сенатор.