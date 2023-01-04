"Хаотична боротьба": вибори спікера Палати представників США затягуються, — CNN

Після трьох безрезультатних турів виборів спікера керівництво Палати представників Республіканської партії вирішило провести конференцію, щоб обговорити розбіжності та знайти вихід із ситуації.

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В результаті трьох турів виборів спікера Палати представників Сполучених Шатів Америки жоден із кандидатів так і не отримав необхідних 218 голосів. Зважаючи на це, Палату представників буде закрито до полудня середи, пише CNN.

"Нова більшість Республіканської партії в Палаті представників залучена до хаотичної боротьби за визначення того, хто буде наступним спікером, після того, як республіканець Кевін Маккарті не зміг заручитися необхідною підтримкою для перемоги у трьох турах голосування у вівторок", — пишуть американські журналісти.

У публікації зазначають, що глава республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті має намір "не відступати", попри те, що кількість його противників у Республіканській партії за три тури збільшилася з 19 до 20.

Зазначається, що зараз республіканці займають 222 місця в Палаті представників. Таким чином Маккарті може дозволити собі втратити лише чотирьох прихильників серед однопартійців.

У першому турі Маккарті набрав 203 голоси, тоді як його опонент демократ Хакім Джеффріс отримав 212 голосів.

У другому турі республіканець від штату Огайо Джим Джордан, який раніше набрав 6 голосів, висунув кандидатуру Кевіна Маккарті, відмовляючись таким чином від посади спікера. Попри це республіканці знову віддали за Маккарті всього 203 голоси, а кількість голосів за Джордана зросла до 20.

У третьому турі Маккарті вже отримав 202 голоси, тоді як решта 20 знову дісталася Джиму Джордану. У CNN зазначають, що ситуація стала "напруженою та гарячою". Маккарті заявив, що не має наміру відмовлятися від боротьби за посаду спікера.

"Я заслужив на цю роботу", — цитують політика журналісти.

Щоб обговорити розбіжності та знайти вихід із ситуації, що склалася в Республіканській партії, вирішили провести конференцію в середу 4 січня. Джерела CNN також зазначають, що Кевін Маккарті продовжує переговори із колегами.

Нагадаємо, що 3 січня в США відбулися вибори спікера Палати представників, під час якого жоден із кандидатів не набрав достатньо голосів. Подібна ситуація в американському Конгресі склалася вперше за останні 100 років.

Раніше Фокус повідомляв, що 17 листопада речник Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що не балотуватиметься на посаду керівника Демократичної партії в Палаті представників.