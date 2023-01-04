"Хаотичная борьба": выборы спикера Палаты представителей США затягиваются, – CNN

После трех безрезультатных туров выборов спикера руководство Палаты представителей Республиканской партии решило провести конференцию, чтобы обсудить разногласия и найти выход из ситуации.

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В результате трех туров выборов спикера Палаты представителей Соединенных Шатов Америки ни один из кандидатов так и не получил необходимые 218 голосов. Взирая на это, Палата представителей будет закрыта до полудня среды, пишет CNN.

"Новое большинство Республиканской партии в Палате представителей вовлечено в хаотичную борьбу за определение того, кто будет следующим спикером, после того, как республиканец Кевин Маккарти не смог заручиться необходимой поддержкой для победы в трех турах голосования во вторник", — пишут американские журналисты.

В публикации отмечают, что глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти намерен "не отступать", несмотря на то, что количество его противников в Республиканской партии за три тура увеличилось с 19 до 20.

Отмечается, что на данный момент республиканцы занимают 222 места в Палате представителей. Таким образом, Маккарти может позволить себе потерять только четырех сторонников среди однопартийцев.

В первом туре Маккарти набрал 203 голоса, в то время как его оппонент Хаким Джеффрис получил 212 голосов.

Во втором туре республиканец от штата Огайо Джим Джордан, ранее набравший 6 голосов выдвинул кандидатуру Кевина Маккарти, отказываясь таким образом от должности спикера. Несмотря на это, республиканцы снова отдали за Маккарти всего 203 голоса, а количество голосов за Джордана выросло до 20.

В третьем туре Маккарти уже получил 202 голоса, в то время как остальные 20 снова достались Джиму Джордану. В CNN отмечают, что ситуация стала "напряженной и горячей". Маккарти заявил, что не собирается отказываться от борьбы за должность спикера.

"Я заслужил эту работу", — цитируют политика журналисты.

Чтобы обсудить разногласия и найти выход из сложившейся ситуации в Республиканской партии решили провести конференцию в среду 4 января. Источники CNN также отмечают, что Кевин Маккарти продолжает переговоры с коллегами.

Напомним, что 3 января в США прошли выборы спикера Палаты представителей, в ходе которого ни один из кандидатов не набрал достаточно голосов. Подобная ситуация в американском Конгрессе сложилась впервые за последние 100 лет.

Ранее Фокус сообщал, что 17 ноября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не будет баллотироваться на должность руководителя Демократической партии в Палате представителей.