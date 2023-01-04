Впервые за столетие: в США не выбрали спикера Палаты представителей с первого раза

Будущий лидер демократов Хаким Джеффрис опередил свого опоннента Кевина Маккарти по колличеству голосов, однако этого недостаточно для того, чтобы занять пост спикера.

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В Соединенных Штатах Америки впервые за последние 100 лет пройдет второй тур выборов спикера Палаты представителей. В ходе первого голосования 3 декабря ни один из кандидатов не набрал необходимое большинство, пишет американское издание The Hill.

Сообщается, что член палаты представителей Хаким Джеффрис набрал 212 голосов в первом туре голосования, в то время как глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти получил 203 голоса.

В связи с этим, в США проведут дополнительный тур, в ходе которого соотношение сил может измениться. Процедура будет повторяться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет 218 голосов.

В издании отмечают, что повторные выборы спикера Палаты представителей США пройдут впервые за столетие.

Журналисты также указывают на то, что против Кевина Маккарти (Нью-Йорк) проголосовало 10 его однопартийцев, отдав предпочтение республиканцу Энди Биггсу (Аризона). В The Hill считают, что это может свидетельствовать о расколе внутри партии.

Кроме того, шесть голосов получил республиканец от штата Огайо Джим Джордан, который в преддверье второго тура призвал республиканцев отдать свои голоса за Маккарти. Из Республиканской партии по одному голосу также получили Джим Бэнкс (Индиана), Байрон Дональдс (Флорида) и Ли Зелдин (Нью-Йорк).

Отметим, что спикер является руководителем Палаты представителей и отвечает за целый ряд административных и политических функций.

Ранее мы писали о том, что 17 ноября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не будет баллотироваться на должность руководителя Демократической партии в Палате представителей.

Фокус также писал о реакции лидера республиканцев Кевина Маккарти на выступление Владимира Зеленского в Конгрессе США. Политик назвал речь украинского президента "хорошей", однако подчеркнул, что не поддерживает предоставление неограниченной помощи Украине.

Еще мы сообщали, что на промежуточных выборах в Палату представителей США 8 ноября республиканцы "уволили" Дональда Трампа, отдав большинство голосов губернатору Флориды Рону Десантису.