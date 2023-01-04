Вперше за сторіччя: у США не обрали спікера Палати представників із першого разу

Майбутній лідер демократів Хакім Джефріс випередив свого оппонента Кевіна Маккарті за кількістю голосів, проте цього недостатньо для того, щоб обійняти пост спікера.

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У Сполучених Штатах Америки вперше за останні 100 років відбудеться другий тур виборів спікера Палати представників. Під час першого голосування 3 грудня жоден із кандидатів не набрав необхідної більшості, пише американське видання The Hill.

Повідомляється, що член палати представників Хакім Джефріс набрав 212 голосів у першому турі голосування, тоді як голова республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті отримав 203 голоси.

У зв'язку з цим у США проведуть додатковий тур, під час якого співвідношення сил може змінитися. Процедура повторюватиметься доти, доки один із кандидатів не набере 218 голосів.

У виданні зазначають, що повторні вибори спікера Палати представників США відбудуться вперше за сторіччя.

Журналісти також вказують на те, що проти Кевіна Маккарті (Нью-Йорк) проголосувало 10 його однопартійців, віддавши перевагу республіканцю Енді Біггсу (Арізона). The Hill вважають, що це може свідчити про розкол усередині партії.

Крім того, шість голосів отримав республіканець від штату Огайо Джим Джордан, який напередодні другого туру закликав республіканців віддати свої голоси за Маккарті. З Республіканської партії по одному голосу також отримали Джим Бенкс (Індіана), Байрон Дональдс (Флорида) та Лі Зелдін (Нью-Йорк).

Зазначимо, що спікер є керівником Палати представників та відповідає за цілу низку адміністративних та політичних функцій.

Раніше ми писали про те, що 17 листопада спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що не балотуватиметься на посаду керівника Демократичної партії у Палаті представників.

Фокус також писав про реакцію лідера республіканців Кевіна Маккарті на виступ Володимира Зеленського у Конгресі США. Політик назвав промову українського президента "хорошою", проте наголосив, що не підтримує надання необмеженої допомоги Україні.

Ще ми повідомляли, що на проміжних виборах до Палати представників США 8 листопада республіканці "звільнили" Дональда Трампа, віддавши більшість голосів губернатору Флориди Рону Десантісу.