"Не підтримую карт-бланш": лідер республіканців про виступ Зеленського перед Конгресом США

За словами американського політика Кевіна Маккарті, його позиція щодо надання допомоги Україні не змінилася.

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Лідер меншості у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що підтримує Україну, проте виступає проти виділення необмеженої допомоги з боку США. Про це повідомляє CNN.

Політик зазначив, що президент України Володимир Зеленський проголосив перед американським Конгресом гарну промову. При цьому Маккарті продовжує наполягати на необхідності підзвітності всієї допомоги, що надається Україні.

"Він виклав низку причин, через які вільний світ хоче продовжити боротьбу. Моя позиція ніколи не змінювалася. Я підтримую Україну, але ніколи не підтримаю карт-бланш. Ми хочемо переконатися, що є відповідальність за кожну витрачену нами суму", — прокоментував Маккарті звернення. Зеленського.

Лідер республіканців також розповів журналістам про зміст своєї розмови із Володимиром Зеленським. За його словами, політики обговорили заходи, необхідні для перемоги України у розв'язаній Росією війною.

Висловлювання Кевіна Маккарті прозвучало на тлі відмови деяких представників Республіканської партії США надавати додаткову фінансову підтримку Україні.

У публікації також згадується, що Зеленський у своєму виступі назвав допомогу Україні вкладом у захист демократичних цінностей.

"Ваші гроші — це не благодійність. Це інвестиції у глобальну безпеку та демократію, до яких ми ставимося найвідповідальнішим чином", — цитує українського президента CNN.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до США у середу, 21 грудня. У рамках свого візиту український лідер провів спільну прес-конференцію у Білому домі з Джо Байденом, а також виступив із промовою перед Конгресом США.

Раніше лідер Республіканської партії США Кевін Маккарті зазначав, що республіканці готові надавати військову допомогу Україні. Політик наголосив, що Сполученим Штатам необхідно переконатися, що виділені ресурси йдуть за призначенням.

Фокус також писав про те, що республіканці тиснуть на Джо Байдена через постачання зброї Україні. На думку представників Республіканської партії, Конгрес має "закликати до відповідальності" адміністрацію Байдена за надання фінансової допомоги Україні.