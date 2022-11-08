"Потрібен механізм підзвітності": лідер республіканців назвав умови для військової допомоги Україні

Напередодні виборів до Конгресу США Кевін Маккарті вирішив висловити підтримку Україні. Раніше політик зазначав, що частина консерваторів критично налаштована щодо подальшого фінансування української армії.

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Лідер Республіканської партії США Кевін Маккарті повідомив, що республіканці готові надавати військову допомогу Україні. В інтерв'ю виданню CNN політик заявив, що у майбутньому Вашингтон має налагодити звітність, щоб переконатися у цільовому використанні коштів.

Лідер республіканців наголосив, що перш ніж давати карт-бланш на кожен новий запит, варто переконатися, що виділені ресурси йдуть за призначенням. Політик також заявив, що Конгрес та Сенат повинні мати можливість відкрито обговорювати подібні питання.

Раніше політик зазначав, що всередині Республіканської партії немає єдиної позиції щодо надання Україні військової та фінансової допомоги. За його словами, значна частина республіканців не бачить сенсу у подібних витратах, зокрема йдеться про прихильників Трампа. Сам Маккарті заявив, що він "дуже підтримує Україну".

До республіканців, які виступають проти фінансової допомоги Україні належить конгресвумен від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін. Політик заявила, що Вашингтон має більше уваги приділяти внутрішнім проблемам країни.

"За республіканців Україні не дістанеться ані пенні. Наша країна на першому місці. Їм немає діла до нашого кордону чи наших людей", — повідомляла конгресвумен.

При цьому керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що представники Республіканської партії США обіцяли продовжити підтримку України у війні проти Російської Федерації. За словами Арахамії, українська сторона була "шокована" заявами американських політиків.

"Кілька тижнів тому наша делегація відвідала США та зустрілася з Маккарті. Нас запевнили, що двопартійна підтримка України у війні з Росією залишиться пріоритетом, навіть якщо вони переможуть на виборах", — зазначав Давид Арахамія.

Зазначимо, що понад 120 колишніх представників республіканської партії розчаровані підтримкою Дональда Трампа серед нинішніх республіканців. На думку ексчиновників, політика Трампа суперечить ідеї дотримання Конституції та верховенства закону.

Також Фокус писав про те, що республіканці виступають за посилення тиску на Володимира Путіна. На їхню думку, під санкції мають потрапити люди з найближчого оточення російського президента, включаючи Аліну Кабаєву.