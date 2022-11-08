"Нужен механизм подотчетности": лидер республиканцев назвал условия для военной помощи Украине

В преддверье выборов в Конгресс США Кевин Маккарти решил выразить поддержку Украине. Ранее политик отмечал, что часть политиков критически настроена в вопросе финансирования украинской армии.

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Лидер Республиканской партии США Кевин Маккарти сообщил, что республиканцы готовы оказывать военную помощь Украине. В интервью изданию CNN политик заявил, что в будущем Вашингтон должен наладить отчетность, чтобы убедится в целевом использовании средств.

Лидер республиканцев подчеркнул, что прежде чем давать карт-бланш на каждый новый запрос, стоит убедиться, что выделенные ресурсы идут по назначению. Политик также заявил, что Конгресс и Сенат должны иметь возможность открыто обсуждать подобные вопросы.

Ранее политик отмечал, что внутри Республиканской партии нет единой позиции по поводу предоставления Украине военной и финансовой помощи. По его словам, значительная часть республиканцев не видит смысла в подобных расходах, в частности речь идет о сторонниках Трампа. Сам Маккарти заявил, что он "очень поддерживает Украину".

К числу республиканцев, выступающих против финансовой помощи Украине относится конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Политик заявила, что Вашингтон должен больше внимания уделять внутренним проблемам страны.

"При республиканцах Украине не достанется ни пенни. Наша страна на первом месте. Им нет дела до нашей границы или наших людей", — сообщала конгрессвумен.

При этом руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что представители Республиканской партии США обещали продолжить поддержку Украины в войне против Российской Федерации. По словам Арахамии, украинская сторона была "шокирована" заявлениями американских политиков.

"Несколько недель назад наша делегация посетила США и встретилась с Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они победят на выборах", — отмечал Давид Арахамия.

Отметим, что более 120 бывших представителей республиканской партии разочарованы поддержкой Дональда Трампа среди нынешних республиканцев. По мнению экс-чиновников, политика Трампа противоречит идее приверженности Конституции и верховенства закона.

Также Фокус писал о том, что республиканцы выступают за усиление давления на Владимира Путина. По их мнению под санкции должны попасть люди из ближайшего окружения российского президента, включая Алину Кабаеву.