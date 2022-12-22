"Не поддерживаю карт-бланш": лидер республиканцев о выступлении Зеленского перед Конгрессом США

По словам американского политика Кевина Маккарти, его позиция по поводу предоставления помощи Украине не поменялась.

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Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что поддерживает Украину, однако выступает против предоставления неограниченной помощи со стороны США. Об этом сообщает CNN.

Политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский провозгласил перед американским Конгрессом хорошую речь. При этом, Маккарти продолжает настаивать на необходимости подотчетности всей предоставляемой Украине помощи.

"Он изложил ряд причин, по которым свободный мир хочет продолжить борьбу. Моя позиция никогда не менялась. Я поддерживаю Украину, но никогда не поддержу карт-бланш. Мы хотим убедиться, что есть ответственность за каждую потраченную нами сумму", — прокомментировал Маккарти обращение Зеленского.

Лидер республиканцев также рассказал журналистам о содержании своего разговора с Владимиром Зеленским. По его словам, политики обсудили меры, необходимые для победы Украины в развязанной Россией войной.

Высказывание Кевина Маккарти прозвучало на фоне отказа некоторых представителей Республиканской партии США оказывать дополнительную финансовую поддержку Украине.

В публикации также упоминается о том, что Зеленский в своем выступлении назвал помощь Украине вкладом в защиту демократических ценностей.

"Ваши деньги — это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом", — цитирует украинского президента CNN.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. В рамках своего визита украинский лидер провел совместную пресс-конференцию в Белом доме с Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США.

Ранее лидер Республиканской партии США Кевин Маккарти отмечал, что республиканцы готовы оказывать военную помощь Украине. Политик подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо убедиться, что выделенные ресурсы идут по назначению.

Фокус также писал о том, что республиканцы давят на Джо Байдена из-за поставок оружия Украине. По мнению представителей Республиканской партии, Конгресс должен "призвать к ответственности" администрацию Байдена за оказание финансовой помощи Украине.