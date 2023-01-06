10 погибших: в Мексике задержание сына наркобарона спровоцировало бойню на улицах (видео)

Во время задержания подозреваемого между силовиками и членами картеля началась перестрелка. В результате столкновений сгорели 250 автомобилей и два вертолета.

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В мексиканском городе Кульякане 5 января правоохранители вместе с военными арестовали сына наркобарона Эль Чапо и предполагаемого лидера наркокартеля "Синалоа" Овидио Гусман-Лопеса. Задержание спровоцировало настоящую бойню на улицах города — члены наркокартеля завязали перестрелку с силовиками, в результате которой погибли 10 человек и еще 29 человек получили ранения. Об этом сообщает местное СМИ Radio Formula.

В публикации журналисты ссылаются на информацию, предоставленную губернатором штата Синалоа Рубеном Роча Мойя, который раскрыл подробности происшествия. По его словам, во время проведения операции по задержанию Лопеса, боевики картеля открыли огонь по силовикам. Всего было зафиксировано 12 перестрелок, в которых погибли 10 человек — два офицера полиции, пять военнослужащих и три боевика из окружения Лопеса. Среди мирных жителей пострадали 11 человек, включая трех погибших.

Помимо этого, на улицах города сожгли 250 автомобилей, которые использовали для блокирования улиц. Боевики также открыли огонь по вертолетам силовиков и обстреляли самолет, в котором транспортировали Лопеса. Два вертолета боевикам удалось подбить с помощью крупнокалиберного оружия, установленного на бронированных автомобилях охранников наркобарона.

Региональные власти сообщили, что ситуацию удалось стабилизировать, а наркобарона успешно доставили в Мехико самолетом Военно-воздушных сил, после чего он будет экстрадирован в США.

В связи с беспорядками власти рекомендовали жителям не покидать дома и отменили занятия в школах и университетах.

Напомним, в 2020 году в Мексике дочь известного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра, известного как "Эль Чапо", сыграла пышную свадьбу. Она вышла за муж за Эдгара Казареса, племянника Бланки Маргариты Казарес, которая считается финансовым директором крупнейшего мексиканского наркокартеля Синалоа.