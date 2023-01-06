10 загиблих: у Мексиці затримання сина наркобарона спровокувало бійню на вулицях (відео)

Під час затримання підозрюваного між силовиками та членами картелю розпочалася перестрілка. Внаслідок зіткнень згоріли 250 автомобілів і два вертольоти.

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У мексиканському місті Кульякані 5 січня правоохоронці разом із військовими заарештували сина наркобарона Ель Чапо та ймовірного лідера наркокартелю "Сіналоа" Овідіо Гусмана Лопеса. Затримання спровокувало справжню бійню на вулицях міста — члени наркокартелю зав'язали стрілянину з силовиками, внаслідок якої загинули 10 людей та ще 29 осіб отримали поранення. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Radio Formula.

У публікації журналісти посилаються на інформацію, надану губернатором штату Сіналоа Рубеном Роча Моя, який розкрив подробиці події. За його словами, під час проведення операції із затримання Лопеса бойовики картелю відкрили вогонь по силовиках. Усього зафіксовано 12 перестрілок, у яких загинули 10 людей — два офіцери поліції, п'ять військовослужбовців і три бойовики з оточення Лопеса. Серед мирних жителів постраждали 11 людей, включаючи трьох загиблих.

Крім того, на вулицях міста спалили 250 автомобілів, які використовували для блокування вулиць. Бойовики також відкрили вогонь по вертольотах силовиків та обстріляли літак, у якому транспортували Лопеса. Два вертольоти бойовикам вдалося підбити за допомогою великокаліберної зброї, встановленої на броньованих автомобілях охоронців наркобарона.

Регіональна влада повідомила, що ситуацію вдалося стабілізувати, а наркобарона успішно доставили до Мехіко літаком Військово-повітряних сил, після чого його екстрадують до США.

У зв'язку з заворушеннями влада рекомендувала жителям не залишати дім і скасувала заняття в школах та університетах.

Нагадаємо, 2020 року в Мексиці дочка відомого наркобарона Хоакіна Гусмана Лоера, відомого як "Ель Чапо", зіграла пишне весілля. Вона вийшла за чоловіка за Едгара Казареса, племінника Бланки Маргарити Казарес, яка вважається фінансовою директоркою найбільшого мексиканського наркокартелю Сіналоа.