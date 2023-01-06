Бриллианты, рубины и золото: в Нидерландах ищут оставленный нацистами клад (фото)

Национальный архив страны опубликовал карту времен Второй мировой войны, на которой красным крестом отмечено место, где нацистские офицеры якобы зарыл клад.

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Деревню Оммерен (Нидерланды) охватила "золотая лихорадка": вооруженные металлоискателями кладоискатели пытаются найти якобы спрятанные нацистами во времена Второй мировой войны сокровища. Об этом сообщает Reuters.

Охотники за сокровищами активизировались после того, как во вторник, 3 января, Национальный архив Нидерландов обнародовал историческую карту.

Файл исследования, содержащий карту, был опубликован на этой неделе, так как максимальный период в 75 лет, в течение которого он мог оставаться конфиденциальным, истек.

Карта, как полагают, указывает, где нацистские солдаты спрятали четыре больших ящика, наполненных бриллиантами, рубинами, золотом, серебром и всевозможными драгоценностями, которые они разграбили после взрыва в банке в августе 1944 года.

Эта информация взбудоражила фантазию людей. Они вооружились металлоискателями и лопатами и начали исследовать поля, которые прилегают к деревне Оммерен.

Бывший мэр поселения Клаас Таммес, руководящий фондом, владеющим землями, на которых могут быть спрятаны сокровища, сказал, что видел людей со всей страны.

[ + – ] Место, в котором нацисты якобы закопали драгоценные камни и золото, обозначены на карте красным крестом

Напомним, в сентябре 2022 года в польском дворце нашли монеты из клада эсэсовцев. Исследователи считают, что обнаруженные шесть монет со свастикой, которые Рейхсбанк выпустил в 1942, 1944 и 1945 годах, служат подтверждением того, что офицеры Третьего рейха могли спрятать тайник в польской деревне Минковске.

В это ж время в Британии семейная пара нашла под кухонным полом крупнейший клад в стране. В общей сложности количество монет составляет 264 штук, а датируются они 1610 годом, охватывая период Стюартов.