Бриллианты, рубины и золото: в Нидерландах ищут оставленный нацистами клад (фото)
Национальный архив страны опубликовал карту времен Второй мировой войны, на которой красным крестом отмечено место, где нацистские офицеры якобы зарыл клад.
Деревню Оммерен (Нидерланды) охватила "золотая лихорадка": вооруженные металлоискателями кладоискатели пытаются найти якобы спрятанные нацистами во времена Второй мировой войны сокровища. Об этом сообщает Reuters.
Охотники за сокровищами активизировались после того, как во вторник, 3 января, Национальный архив Нидерландов обнародовал историческую карту.
Файл исследования, содержащий карту, был опубликован на этой неделе, так как максимальный период в 75 лет, в течение которого он мог оставаться конфиденциальным, истек.
Карта, как полагают, указывает, где нацистские солдаты спрятали четыре больших ящика, наполненных бриллиантами, рубинами, золотом, серебром и всевозможными драгоценностями, которые они разграбили после взрыва в банке в августе 1944 года.
Эта информация взбудоражила фантазию людей. Они вооружились металлоискателями и лопатами и начали исследовать поля, которые прилегают к деревне Оммерен.
Бывший мэр поселения Клаас Таммес, руководящий фондом, владеющим землями, на которых могут быть спрятаны сокровища, сказал, что видел людей со всей страны.
Напомним, в сентябре 2022 года в польском дворце нашли монеты из клада эсэсовцев. Исследователи считают, что обнаруженные шесть монет со свастикой, которые Рейхсбанк выпустил в 1942, 1944 и 1945 годах, служат подтверждением того, что офицеры Третьего рейха могли спрятать тайник в польской деревне Минковске.
В это ж время в Британии семейная пара нашла под кухонным полом крупнейший клад в стране. В общей сложности количество монет составляет 264 штук, а датируются они 1610 годом, охватывая период Стюартов.