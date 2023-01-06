Діаманти, рубіни та золото: у Нідерландах шукають скарб, залишений нацистами (фото)

Національний архів країни опублікував мапу часів Другої світової війни, на якій червоним хрестом позначено місце, де нацистські офіцери нібито закопали скарб.

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Село Оммерен (Нідерланди) охопила "золота лихоманка": озброєні металошукачами шукачі скарбів намагаються знайти нібито заховані нацистами за часів Другої світової війни скарби. Про це повідомляє Reuters.

Мисливці за скарбами активізувалися після того, як у вівторок, 3 січня, Національний архів Нідерландів оприлюднив історичну картку.

Файл дослідження, що містить карту, був опублікований цього тижня, оскільки максимальний період 75 років, протягом якого він міг залишатися конфіденційним, минув.

Карта, як вважають, вказує, де нацистські солдати сховали чотири великі ящики, наповнені діамантами, рубінами, золотом, сріблом та всілякими коштовностями, які вони пограбували після вибуху в банку в серпні 1944 року.

Ця інформація розбурхала фантазію людей. Вони озброїлися металошукачами та лопатами і почали досліджувати поля, які прилягають до села Оммерен.

Колишній мер поселення Клаас Таммес, який керує фондом, який володіє землями, на яких можуть бути сховані скарби, сказав, що бачив людей з усієї країни.

[ + – ] Місце, в якому нацисти нібито закопали дорогоцінне каміння і золото, позначені на карті червоним хрестом

Нагадаємо, у вересні 2022 року в польському палаці знайшли монети зі скарбу есесівців. Дослідники вважають, що виявлені шість монет зі свастикою, які Рейхсбанк випустив у 1942, 1944 та 1945 роках, є підтвердженням того, що офіцери Третього рейху могли сховати схованку в польському селі Мінківську.

У цей же час у Британії сімейна пара знайшла під кухонною підлогою найбільший скарб у країні. Загалом кількість монет становить 264 штук, а датуються вони 1610 роком, охоплюючи період Стюартів.