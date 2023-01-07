Получилось с 15-го раза: республиканца Кевина Маккарти избрали спикером Палаты представителей США

Политику удалось набрать 216 голосов, в то время как его конкуренту — демократу Хакиму Джефрису — лишь 212. Долгий процесс избрания спикера затянулся, поскольку часть республиканцев не захотели поддерживать Маккарти. С ними пришлось общаться экс-президенту Дональду Трампу.

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Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти наконец был избран ее спикером. Для этого понадобилось 15 туров голосования. Маккарти получил 216 голосов, а его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — 212. Об этом пишет CNN.

После избрания Маккарти все члены 118-го Конгресса были приведены к присяге.

[ + – ] Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США

Первый законопроект, рассматриваемый новой Палатой представителей, будет касаться инициативы администрации Байдена по найму дополнительных агентов IRS (Налоговой службы США) в течение 10-летнего периода, заявил в субботу утром спикер Кевин Маккарти.

"Я знаю, что уже поздно, но когда мы вернемся, наш самый первый законопроект отменит финансирование 87 000 новых агентов IRS. Видите ли, мы считаем, что правительство должно помогать вам, а не преследовать вас ", — сказал он под аплодисменты. Также он отметил, что займется возвращением рабочих мест из Китая в США.

Долгий процесс избрания Кевина Маккарти спикером Палаты представителей затянулся, потому как группа радикальных республиканцев отказывалась поддержать его. СМИ сообщают, что некоторые из них в изменили свою позицию после того, как с ними по телефону пообщался 45-й президент США Дональд Трамп.

В предыдущем туре голосования Маккарти набрал те же 216 голосов, но их не хватило для победы. В последнем туре шестеро конгрессменов вовсе не голосовали, что и позволило Маккарти победить.

"Кевин Маккарти от штата Калифорния получил большинство голосов и надлежащим образом избран спикером Палаты представителей", — заявила ведущая заседания Шерил Джонсон.

Напомним, спикер Палаты представителей — это важная должность в Конгрессе, которая запсиана в Конституции США. После вице-президента он является следующим в очереди на пост президента.

Спикер, его заместители и председатели комитетов определяют, какие законопроекты будут рассматриваться, и за какие будут голосовать. Они устанавливают повестку дня и определяют правила, регулирующие дебаты.

Последний раз ситуация, когда спикера Палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре, возникала более, чем 100 лет назад. Так, в 1923 году, чтобы избрать спикера, понадобилось девять туров голосования.

Президент США Джо Байден уже поздравил Маккарти с избранием и выразил готовность "работать с республиканцами" по мере возможности.

"Джилл и я поздравляем Кевина Маккарти с его избранием спикером Палаты представителей. Как я сказал после промежуточных выборов, я готов работать с республиканцами, когда смогу, и избиратели ясно дали понять, что они ожидают, что республиканцы также будут готовы работать со мной. Теперь, когда было принято решение о руководстве Палаты представителей, пришло время начать этот процесс", — заявил Байден. Маккарти получил поздравления и от Дональда Трампа.

А сенатор-республиканец Чак Шумер уже предупредил, что уступки, сделанные членом палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы стать спикером Палаты представителей, "приведут к закрытию правительства или дефолту с разрушительными последствиями для США".

"Работа мечты спикера Кевина Маккарти может превратиться в кошмар для американского народа, — сказал Шумер в заявлении после победы Маккарти. — Чтобы получить голоса, он уступил требованиям маргинального элемента Республиканской партии".

Предыдущим спикером палаты была демократ Нэнси Пелоси. В ноябре 2022 года она объявила, что уходит со своей должности. Уже тогда сообщалось, что республиканцы скорей всего вернут себе контроль над Палатой представителей после промежуточных выборов, что в итоге и произошло.

Ранее Маккарти заявлял, что поддерживает Украину в войне против России, но выступает за усиление контроля за выделяемыми ей федеральными средствами