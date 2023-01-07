Хаос на выборах спикера Палаты представителей США может повлиять на помощь Украине, – CNN

По словам журналистов, нынешний претендент на пост спикера республиканец Кевин Маккарти ранее говорил об ограничении финансирования Украины, однако позже уточнил, что выступает за усиление контроля за использованием денег США.

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Представители республиканской партии США, получившие большинство в Конгрессе, могут встать на пути оказанию помощи Украине. Об этом пишет американское издание CNN.

Авторы публикации упомянули о том, что в администрации президента США Джо Байдена объявили о выделении Украине 2,85 млрд долларов в рамках пакета военной помощи на сумму более 3 млрд долларов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также сообщил, что в администрации намерены вести работу с Конгрессом, чтобы решить вопрос с предоставлением Украине дополнительных 907 миллионов долларов.

Журналисты отмечают, что один из главных претендентов на пост спикера Палаты представителей Кевин Маккарти в октябре 2022 сообщал о возможном прекращении финансирования Украины в случае, если республиканцы получат большинство мест в Конгрессе.

После этого Маккарти отмечал, что поддерживает Украину, однако выступает за усиление контроля за выделяемыми ей федеральными средствами. На данный момент политик не может набрать необходимое количество голосов на выборах спикера Палаты представителей, несмотря на то, что его партия имеет большинство в Конгрессе.

В CNN выразили опасение, что затянувшиеся выборы спикера и "назревающий хаос" в Палате представителей могут негативно повлиять на финансирование Украины.

"Двое республиканцев, которые выступали против Маккарти до полудня пятницы, — член Палаты представителей от Флориды Байрон Дональдс и член Палаты представителей от Техаса Чип Рой — призвали Палату представителей сменить руководство и обсудить правила оказания помощи Украине", — говорится в публикации.

Напомним, что в ходе первого голосования 3 декабря в США впервые за последние 100 лет не смогли выбрать спикера Палаты представителей с первого раза. Ни один из кандидатов не набрал необходимые 218 голосов.

Фокус также писал о том, что второй тур выборов спикера Палаты представителей США также не увенчался успехом, а против главного претендента от Республиканской партии Кевина Маккарти проголосовало 20 его однопартийцев.