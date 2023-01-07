Хаос на виборах спікера Палати представників США може вплинути на допомогу Україні, – CNN

За словами журналістів, нинішній претендент на посаду спікера республіканець Кевін Маккарті раніше говорив про обмеження фінансування України, проте пізніше уточнив, що виступає за посилення контролю над використанням грошей США.

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Представники республіканської партії США, які отримали більшість у Конгресі, можуть стати на шляху надання допомоги Україні. Про це пише американське видання CNN.

Автори публікації згадали про те, що в адміністрації президента США Джо Байдена оголосили про виділення Україні 2,85 млрд доларів у рамках пакета військової допомоги на суму понад 3 млрд доларів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також повідомив, що в адміністрації мають намір працювати з Конгресом, щоб вирішити питання з наданням Україні додаткових 907 мільйонів доларів.

Журналісти зазначають, що один із головних претендентів на посаду спікера Палати представників Кевін Маккарті у жовтні 2022 року повідомляв про можливе припинення фінансування України у разі, якщо республіканці отримають більшість місць у Конгресі.

Після цього Маккарті зазначав, що підтримує Україну, проте виступає за посилення контролю за виділеними їй федеральними коштами. На цей час політик не може набрати необхідної кількості голосів на виборах спікера Палати представників, попри те, що його партія має більшість у Конгресі.

У CNN висловили побоювання, що вибори спікера, що затягнулися, і "назріваючий хаос" у Палаті представників можуть негативно вплинути на фінансування України.

"Двоє республіканців, які виступали проти Маккарті до полудня п'ятниці, — член Палати представників від Флориди Байрон Дональдс і член Палати представників від Техасу Чіп Рой — закликали Палату представників змінити керівництво та обговорити правила надання допомоги Україні", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, що під час першого голосування 3 грудня у США вперше за останні 100 років не змогли обрати спікера Палати представників із першого разу. Жоден із кандидатів не набрав необхідні 218 голосів.

Фокус також писав про те, що другий тур виборів спікера Палати представників США також не увінчався успіхом, а проти головного претендента від Республіканської партії Кевіна Маккарті проголосувало 20 його однопартійців.