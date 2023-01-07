Вийшло з 15-го разу: республіканця Кевіна Маккарті обрали спікером Палати представників США

Політику вдалося набрати 216 голосів, тоді як його конкуренту — демократу Гакіму Джеффрісу — лише 212. Довгий процес обрання спікера затягнувся, оскільки частина республіканців не захотіли підтримувати Маккарті. З ними довелося спілкуватися експрезиденту Дональду Трампу.

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Лідера республіканців у Палаті представників Конгресу США Кевіна Маккарті нарешті обрали її спікером. Для цього знадобилося 15 турів голосування. Маккарті отримав 216 голосів, а його основний суперник, демократ Гакім Джеффріс, — 212. Про це пише CNN.

Після обрання Маккарті всі члени 118 Конгресу були приведені до присяги.

[ + – ] Кевіна Маккарті обрали спікером Палати представників Конгресу США

Перший законопроєкт, що розглядається новою Палатою представників, стосуватиметься ініціативи адміністрації Байдена щодо найму додаткових агентів IRS (Податкової служби США) протягом 10-річного періоду, заявив у суботу вранці спікер Кевін Маккарті.

"Я знаю, що вже пізно, але коли ми повернемося, наш перший законопроєкт скасує фінансування 87 000 нових агентів IRS. Як бачите, ми вважаємо, що уряд повинен допомагати вам, а не переслідувати вас", — сказав він під оплески. Також він зазначив, що займеться поверненням робочих місць із Китаю в США.

Довгий процес обрання Кевіна Маккарті спікером Палати представників затягнувся, бо група радикальних республіканців відмовлялася підтримати його. ЗМІ повідомляють, що деякі з них змінили свою позицію після того, як з ними телефоном поспілкувався 45-й президент США Дональд Трамп.

У попередньому турі голосування Маккарті набрав ті ж 216 голосів, але їх забракло для перемоги. В останньому турі шестеро конгресменів зовсім не голосували, що дозволило Маккарті перемогти.

"Кевін Маккарті від штату Каліфорнія отримав більшість голосів і належним чином обраний спікером Палати представників", — заявила ведуча засідання Шеріл Джонсон.

Нагадаємо, речник Палати представників — це важлива посада в Конгресі, яка записана в Конституції США. Після віцепрезидента він є наступним у черзі на пост президента.

Спікер, його заступники та голови комітетів визначають, які законопроєкти розглядатимуться та за які голосуватимуть. Вони встановлюють порядок денний і визначають правила, що регулюють дебати.

Востаннє ситуація, коли спікера Палати представників не вдавалося обрати у першому турі, виникала більш ніж 100 років тому. Так, 1923 року, щоб обрати спікера, знадобилося дев'ять турів голосування.

Президент США Джо Байден уже привітав Маккарті з обранням і висловив готовність "працювати з республіканцями" в міру можливості.

"Джилл і я вітаємо Кевіна Маккарті з його обранням спікером Палати представників. Як я сказав після проміжних виборів, я готовий працювати з республіканцями, коли зможу, і виборці ясно дали зрозуміти, що вони очікують, що республіканці також будуть готові працювати зі мною. Тепер, коли було ухвалено рішення про керівництво Палати представників, настав час розпочати цей процес", — заявив Байден. Маккарті отримав вітання і від Дональда Трампа.

А сенатор-республіканець Чак Шумер уже попередив, що поступки, зроблені членом палати представників Кевіном Маккарті, щоб стати спікером Палати представників, "приведуть до закриття уряду чи дефолту з руйнівними наслідками для США".

"Робота мрії спікера Кевіна Маккарті може перетворитися на кошмар для американського народу, — сказав Шумер у заяві після перемоги Маккарті. — Щоб отримати голоси, він поступився вимогам маргінального елемента Республіканської партії".

Попередньою спікеркою палати була демократка Ненсі Пелосі. У листопаді 2022 року вона оголосила, що йде зі своєї посади. Вже тоді повідомлялося, що республіканці, швидше за все, повернуть собі контроль над Палатою представників після проміжних виборів, що в результаті й сталося.

Раніше Маккарті заявляв, що підтримує Україну у війні проти Росії, але виступає за посилення контролю за виділеними їй федеральними коштами.