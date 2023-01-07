На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео)

Извержение началось через несколько недель после того, как проснулся соседний вулкан Мауна-Лоа.

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В Национальном парке гавайских вулканов началась активная фаза извержения вулкана Килауэа. Это самый "молодой и активный" вулкан Гавайских островов. Он был незначительно активен последние 35 лет. Активное извержение началось вскоре после того, как "проснулся" соседний вулкан Мауна-Лоа. Об этом сообщает CNN.

По словам официальных лиц, Килауэа усилил сейсмическую активность под своей вершиной, а также была зафиксирована деформация грунта в четверг утром.

[ + – ] Извержение вулкана Килауэа на Гавайях

"Вулкан Килауэа извергается", — заявили в четверг Гавайская вулканическая обсерватория и Геологическая служба США. Агентства сообщили, что на изображениях с веб-камеры поблизости было обнаружено свечение, "указывающее на то, что извержение возобновилось в кратере Халемаумау в кальдере вершины Килауэа".

Официальные лица повысили уровень опасности извержения вулкана Килауэа и сообщили, что нет угрозы значительного выброса вулканического пепла в атмосферу за пределами опасной закрытой зоны в Национальном парке Гавайских вулканов.

Поскольку эти извержения происходят в закрытой части национального парка, основной проблемой остается высокий уровень вулканического газа, поскольку его может разнести ветер.

Местных жителей уже предупредили об опасности вулканических частиц в воздухе. Но от них могут пострадать люди с респираторными заболеваниями. Для туристов глобальной опасности нет.

Извержение в настоящее время ограничено кратером и не представляет угрозы для населения, говорится в сообщении Гавайского агентства по чрезвычайным ситуациям в социальных сетях.

В 2018 году извержения вулкана Килауэа стало одним из самых разрушительных в новейшей истории Гавайев, вызвав эвакуацию близлежащих районов и разрушив сотни домов.

Напомним, извержение вулкана Мауна-Лоа, самого крупного действующего вулкана в мире, началось 28 ноября. В последний раз он "просыпался" в 1984 году.