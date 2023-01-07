На Гаваях почав вивергатися вулкан Кілауеа (відео)

Виверження почалося за кілька тижнів після того, як прокинувся сусідній вулкан Мауна-Лоа.

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У Національному парку гавайських вулканів розпочалася активна фаза виверження вулкана Кілауеа. Це наймолодший і найактивніший вулкан Гавайських островів. Він був трохи активний останні 35 років. Активне виверження почалося невдовзі після того, як прокинувся сусідній вулкан Мауна-Лоа. Про це повідомляє CNN.

За словами офіційних осіб, Кілауеа посилив сейсмічну активність під своєю вершиною, а також було зафіксовано деформацію ґрунту в четвер уранці.

[ + – ] Виверження вулкана Кілауеа на Гаваях

"Вулкан Кілауеа вивергається", — заявили в четвер Гавайська вулканічна обсерваторія та Геологічна служба США. Агентства повідомили, що на зображеннях з веб-камери поблизу було виявлено світіння, яке "вказує на те, що виверження відновилося в кратері Халемаумау в кальдері вершини Кілауеа".

Офіційні особи підвищили рівень небезпеки виверження вулкана Кілауеа та повідомили, що немає загрози значного викиду вулканічного попелу в атмосферу за межами небезпечної закритої зони в Національному парку Гавайських вулканів.

Оскільки ці виверження відбуваються в закритій частині національного парку, основною проблемою залишається високий рівень вулканічного газу, оскільки його може рознести вітер.

Місцевих мешканців уже попередили про небезпеку вулканічних частинок у повітрі. Але від них можуть постраждати люди з респіраторними захворюваннями. Для туристів глобальної небезпеки немає.

Виверження наразі обмежене кратером і не становить загрози для населення, йдеться в повідомленні Гавайського агентства з надзвичайних ситуацій у соціальних мережах.

У 2018 році виверження вулкана Кілауеа стало одним із найруйнівніших у новітній історії Гаваїв, викликавши евакуацію прилеглих районів і зруйнувавши сотні будинків.

Нагадаємо, виверження вулкана Мауна-Лоа, найбільшого активного вулкана у світі, почалося 28 листопада. Востаннє він "прокидався" 1984 року.