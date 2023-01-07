Из-за отсутствия снега: горнолыжные курорты в Альпах вынуждены закрывать трассы (видео)

Лыжный чемпионат мира в Швейцарии в этом году решили проводить на искусственном снегу. В ближайшие дни синоптики обещают снегопад, однако осадков все равно будет недостаточно, чтобы закрыть все склоны.

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Горнолыжные курорты в Альпах вынуждены закрывать свои трассы из-за аномально высокой температуры и отсутствия снега на склонах. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как уточняют журналисты, древние ледники в Европе тают с беспрецедентной скоростью, обнажая старые обломки самолетов и тела давно пропавших альпинистов. Канун Нового года ознаменовался ночным минимумом в минус 11°C. Это самая теплая средняя температура ночью во Франции за последние 150 лет.

Всего через несколько недель после начала зимнего сезона менее высокогорные и малобюджетные трассы пришлось временно закрыть. Подавляющее большинство горнолыжных курортов используют искусственный снег для увеличения снежного покрова и продления сезона, однако в некоторых районах его уже невозможно производить.

[ + – ] Один из этапов лыжного Кубка мира решили перенести на февраль

Почти половина из 169 горнолыжных курортов в Альпах, которые закрылись с 1951 года, сделали это из-за нехватки снега.

Институт исследований снега и лавин предупреждает, что к концу XXI века, только горнолыжные курорты на высоте более 2500 метров будут получать достаточно естественного снега, чтобы оставаться в бизнесе.

Этап Кубка мира Contamines-Montjoie Telemark во Франции, запланированный на 6-9 января, вынуждены были перенести на начало февраля из-за низкого уровня снежного покрова. Спортсменам необходимо как минимум 40 см, но сегодня таких условий в горах на высоте 1500 метров над уровнем моря нет.

[ + – ] Трассы без снега в Альпах [ + – ] Туристы, приехавшие в Альпы показаться на лыжах, разочарованы отсутствием снега [ + – ] Трассы без снега в Альпах [ + – ] Трассы без снега в Альпах

В эти же дни должен состояться и этап лыжного чемпионата мира в швейцарском Адельбодене. Там решили не отказываться от планов, однако для спортивных состязаний спуски решили покрыть искусственным снегом. Директор трассы Тони Хади сказал, что у организаторов турнира просто нет другого выхода.

В ближайшие дни синоптики обещают снег, однако этого, по всей видимости, все равно будет недостаточно для необходимого уровня снежного покрова.

Разочарованные туристы, оказавшиеся в эти дни на курортах в Альпах, также публикуют видео с бесснежными склонами.

Напомним, ученые из Базельского университета считают, что горнолыжный отдых в Альпах совсем скоро может уйти в небытие. Причиной тому ученые называют резкие изменения климата с которыми сталкивается Земля из-за нагрева.