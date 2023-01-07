Через відсутність снігу: гірськолижні курорти в Альпах змушені закривати траси (відео)

Лижний чемпіонат світу у Швейцарії цього року вирішили проводити на штучному снігу. Найближчими днями синоптики обіцяють снігопад, проте опадів усе одно недостатньо, щоб закрити всі схили.

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Гірськолижні курорти в Альпах змушені закривати свої траси через аномально високу температуру та відсутність снігу на схилах. Про це пише агентство Bloomberg.

Як уточнюють журналісти, стародавні льодовики в Європі тануть з безпрецедентною швидкістю, оголюючи старі уламки літаків і тіла альпіністів, що давно зникли. Напередодні Нового року ознаменувався нічним мінімумом мінус 11°C. Це найтепліша середня температура вночі у Франції за останні 150 років.

Усього за кілька тижнів після початку зимового сезону менш високогірні та малобюджетні траси довелося тимчасово закрити. Переважна більшість гірськолижних курортів використовують штучний сніг для збільшення снігового покриву та продовження сезону, однак у деяких районах його вже неможливо виробляти.

[ + – ] Один із етапів лижного Кубка світу вирішили перенести на лютий

Майже половина із 169 гірськолижних курортів в Альпах, які закрилися з 1951 року, зробили це через брак снігу.

Інститут досліджень снігу та лавин попереджає, що до кінця XXI століття лише гірськолижні курорти на висоті понад 2500 метрів отримуватимуть достатньо природного снігу, щоб залишатися в бізнесі.

Етап Кубка світу Contamines-Montjoie Telemark у Франції, запланований на 6-9 січня, змушені були перенести на початок лютого через низький рівень снігового покриву. Спортсменам необхідно щонайменше 40 см, але сьогодні таких умов у горах на висоті 1500 метрів над рівнем моря немає.

[ + – ] Траси без снігу в Альпах [ + – ] Туристи, які приїхали до Альп покататися на лижах, розчаровані відсутністю снігу [ + – ] Траси без снігу у Альпах [ + – ] Траси без снігу у Альпах

Цими ж днями має відбутися й етап лижного чемпіонату світу у швейцарському Адельбодені. Там вирішили не відмовлятися від планів, проте для спортивних змагань траси вирішили покрити штучним снігом. Директор траси Тоні Гаді сказав, що організатори турніру просто не мають іншого виходу.

Найближчими днями синоптики обіцяють сніг, проте цього, мабуть, усе одно буде недостатньо для необхідного рівня снігового покриву.

Розчаровані туристи, які опинилися цими днями на курортах в Альпах, також публікують відео з безсніжними схилами.

Нагадаємо, вчені з Базельського університету вважають, що гірськолижний відпочинок в Альпах дуже скоро може піти в небуття. Причиною цього вчені називають різкі зміни клімату, з якими стикається Земля через нагрівання.