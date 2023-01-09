Погромы в Бразилии: полиция задержала 400 протестующих, разгромивших Конгресс (видео)

Участники протестных акций в буквальном смысле разнесли Конгресс и резиденцию президента. Действующий глава государства ввел в столице режим ЧП и пообещал наказать погромщиков.

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В Бразилии продолжаются массовые беспорядки на фоне протестов сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару из-за результатов выборов. Протестующие в буквальном смысле разнесли парламент страны и президентскую резиденцию, но силовикам удалось вернуть контроль над правительственными зданиями и арестовать более 400 участников протестных акций. Ситуацию в Латиноамериканской стране отслеживает телеканал CNN.

Обозреватели сообщают, что протестующие устроили погромы в Конгрессе, Верховном суде и президентском дворце. Отрядам полицейских приходилось отступать и ждать подкрепления, пока протестующие забрасывали их камнями и избивали палками. Разогнать протестующих удалось лишь после того, как правоохранители стянули огромные силы.

В итоге за ночь военным удалось взять в кольцо районы столицы, где бушевали протесты, а полицейские задержали более 400 человек, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Новоизбранный президент страны Лула да Силва в связи с событиями срочно прервал свою поездку по стране и вернулся в столицу. Он объявил о введении режима чрезвычайного положения и пообещал наказать погромщиков.

"Все люди, которые в этом участвовали, будут найдены и наказаны. Они увидят, что демократия гарантирует право на свободу – свободу общения, свободу выражения, но также требует, чтобы люди уважали институты, созданные для укрепления демократии", – заявил действующий президент Бразилии.

Силва добавил, что происходящие события можно охарактеризовать как "варварские", а сторонников экс-лидера страны назвал последователями фашистов.

Между тем сам Жаира Болсонару осудил действия своих сторонников, а критики бывшего президента успели сравнить события в Бразилии с попытками штурма Капитолия сторонниками американского президента Дональда Трампа в начале 2021 года.

Напомним, 8 января в столице Бразилии сторонники Жаира Болсонару атаковали правительственные здания и устроили в них погром. Протесты возникли на фоне несогласия с результатами выборов в президенты, во время которых победил Лула да Силва.