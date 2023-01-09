Погроми в Бразилії: поліція затримала 400 протестувальників, які розгромили Конгрес (відео)

Учасники протестних акцій у буквальному значенні рознесли Конгрес та резиденцію президента. Чинний глава держави запровадив у столиці режим НС та пообіцяв покарати погромників.

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У Бразилії тривають масові заворушення на тлі протестів прихильників експрезидента країни Жаїра Болсонару через результати виборів. Протестувальники буквально рознесли парламент країни та президентську резиденцію, але силовикам вдалося повернути контроль над урядовими будівлями та заарештувати понад 400 учасників протестних акцій. Ситуацію у Латиноамериканській країні відстежує телеканал CNN.

Оглядачі повідомляють, що протестувальники влаштували погроми у Конгресі, Верховному суді та президентському палаці. Загонам поліцейських доводилося відступати і чекати на підкріплення, поки протестувальники закидали їх камінням і били палицями. Розігнати протестувальників удалося лише після того, як правоохоронці стягнули величезні сили.

У результаті за ніч військовим вдалося взяти в кільце райони столиці, де вирували протести, а поліцейські затримали понад 400 людей, застосувавши світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Новообраний президент країни Лула да Сілва у зв'язку з подіями терміново перервав свою поїздку країною і повернувся до столиці. Він оголосив про введення режиму надзвичайного стану та пообіцяв покарати погромників.

"Всі люди, які в цьому брали участь, будуть знайдені та покарані. Вони побачать, що демократія гарантує право на свободу — свободу спілкування, свободу вираження, але також вимагає, щоб люди поважали інститути, створені для зміцнення демократії", — заявив президент Бразилії.

Сілва додав, що події, що відбуваються, можна охарактеризувати як "варварські", а прихильників екслідера країни назвав послідовниками фашистів.

Тим часом сам Жаїра Болсонару засудив дії своїх прихильників, а критики колишнього президента встигли порівняти події у Бразилії зі спробами штурму Капітолія прихильниками американського президента Дональда Трампа на початку 2021 року.

Нагадаємо, 8 січня у столиці Бразилії прихильники Жаїра Болсонару атакували урядові будівлі та влаштували в них погром. Протести виникли на тлі незгоди з результатами виборів у президенти, під час яких переміг Лула та Сілва.