Учитывает российскую угрозу: НАТО и ЕС подписали новую декларацию о сотрудничестве (фото)

По словам генсека НАТО, подписанный документ углубляет стратегическое партнерство альянса и Евросоюза и таким образом ослабляет российскую военную угрозу.

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Во вторник, 10 января, НАТО и Евросоюз подписали в Брюсселе обновленную декларацию о сотрудничестве. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

По его словам, подписанная декларация стала за последние пять лет первым документом такого рода.

"Мы только что подписали третью совместную декларацию ЕС-НАТО для дальнейшего углубления стратегического партнерства", — сказал Столтенберг.

По его словам, сегодняшнее подписание декларации самое важное для альянса и Европейского Союза. Ведь этот договор заключен во время российско-украинской войны.

[ + – ] Йенс Столтенберг объяснил, почему подписание именно третьей декларации о сотрудничестве стало самым важным Фото: НАТО

"Президент Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился. Поэтому мы должны укреплять трансатлантические связи, укреплять партнерство между ЕС и НАТО", — подчеркнул генсек НАТО.

Заметим, что документ был подписан в штаб-квартире альянса в Брюсселе генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

[ + – ] Йенс Столтенберг, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен в штаб-квартире альянса в Брюсселе Фото: НАТО

Первую совместную декларацию НАТО и Евросоюз подписали в 2016 году, вторую — в 2018 году.

[ + – ] Североатлантический альянс и Европейский Союз подписали третью декларацию о сотрудничестве Фото: НАТО [ + – ] Североатлантический альянс и Европейский Союз подписали третью декларацию о сотрудничестве Фото: НАТО

Напомним, в начале января 2023 года генсек НАТО заявил, что опасно недооценивать амбиции России и ее лидера Владимира Путина. По словам Йенса Столтенберга, россияне уже показали свою готовность терпеть потери. Он также считает, что страна-агрессор не отказывается от своих целей в Украине.

Также в конце декабря 2022 года генсек Североатлантического альянса выразил мнение, что Владимир Путин хочет не мира, а паузу для перевооружения и нового наступления в Украине. Глава Кремля, по мнению генсека НАТО, допустил две стратегические ошибки после вторжения — он недооценил украинцев и Альянс, который прямо заинтересован в победе Украины в войне