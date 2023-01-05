"Они готовы страдать": генсек НАТО заявил, что опасно недооценивать амбиции России и Путина

По словам Йенса Столтенберга, россияне уже показали свою готовность терпеть потери. Он также считает, что страна-агрессор не отказывается от своих целей в Украине.

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Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что недооценивать амбиции Российской Федерации и непосредственно президента Владимира Путина опасно. Об этом генсек сказал на деловой конференции в Норвегии, передает агентство Reuters.

По его словам, россияне уже показали готовность страдать из-за военной агрессии своей страны против Украины.

"Они продемонстрировали большую готовность терпеть потери и страдания", — подчеркнул Столтенберг.

При этом, как считает генсек НАТО, Российская Федерация не отказывается от своих целей в Украине.

"У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Так что недооценивать Россию опасно", — добавил политик.

Напомним, бывший помощник по нацбезопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что членство Турции в НАТО следует поставить под вопрос в 2023 году из-за неготовности Анкары занять более жесткую позицию по отношению к Москве за развязанную в Украине войну.

1 января генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах России по Украине. По его словам, в настоящее время у Москвы нет желания заканчивать войну в Украине и идти на уступки.