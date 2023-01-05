"Вони готові страждати": генсек НАТО заявив, що небезпечно недооцінювати амбіції Росії та Путіна

За словами Єнса Столтенберга, росіяни вже показали свою готовність зазнавати втрат. Він також вважає, що країна-агресор не цурається своїх цілей в Україні.

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Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що недооцінювати амбіції Російської Федерації і безпосередньо президента Володимира Путіна небезпечно. Про це генсек сказав на діловій конференції в Норвегії, повідомляє агентство Reuters.

За його словами, росіяни вже показали готовність страждати через військову агресію своєї країни проти України.

"Вони продемонстрували велику готовність зазнавати втрат і страждань", — підкреслив Столтенберг.

При цьому, як вважає генсек НАТО, Російська Федерація не цурається своїх цілей в Україні.

"У нас немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свої плани та цілі в Україні. Тож недооцінювати Росію небезпечно", — додав політик.

Нагадаємо, колишній помічник з нацбезпеки 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що членство Туреччини в НАТО слід поставити під питання в 2023 році через неготовність Анкари зайняти жорсткішу позицію щодо Москви за розв'язану в Україні війну.

1 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів про плани Росії щодо України. За його словами, наразі Москва не має бажання закінчувати війну в Україні і йти на поступки.