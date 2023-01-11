Несостоявшееся государство: западные политики считают, что РФ находится на грани распада, — FT

По мнению журналиста, на фоне военно-политического и экономического кризиса в республиках РФ будут назревать сепаратистские настроения, а колонизированные Кремлем народы будут стремиться к независимости.

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Россия переживает экономический кризис и несет большие потери в войне против Украины. Это дает почву для западных политиков, которые считают, что Российская Федерация находится на грани распада. Однако эти проблемы вовсе не говорят о том, что территориальный распад российского государства неизбежен или даже находится на ближайшем горизонте. Об этом говорится в материале Financial Times.

Автор публикации Кейси Мишель обращает внимание на то, что Запад воспринимает Россию как колониальную империю и это ослепляет политиков, пребывающих в ожидании распада РФ. Но, учитывая, что количество жертв продолжает расти, а желаниям президента Владимира Путина взять реванш за распад СССР не видно конца, возможный распад РФ больше нельзя отвергать. Западные политики должны начать готовиться к этой возможности скорее раньше, чем позже, убежден Мишель.

Между тем проводить точную аналогию между Советским союзом и современной Россией нельзя, хотя наследие российского империализма и политика колонизации дает о себе знать и все еще имеет место в регионах государства. Но с каждым днем эта политическая стратегия Кремля становится все более болезненной.

"Вторжение в Украину фактически разрушило миф о путинской единой России — не в последнюю очередь потому, что Кремль выбрал для призыва в армию представителей конкретных национальностей, таких как якуты, татары и чеченцы", — отмечает Мишель.

По его словам, путинская война превратила эти национальные меньшинства в "пушечное мясо" для Кремля, что вызвало волну недовольства, особенно среди бурят. Таким образом ситуация напоминает период перед распадом СССР, хотя, как заявил один чиновник из правительства Татарстана в изгнании: "Наша борьба за независимость еще не началась".

Подводя итоги Мишель пишет, что несмотря на колоссальный опыт Кремля в подавлении сепаратизма, в этот раз все может быть иначе, чем 30 лет назад — народы РФ наблюдают, как на их глазах испаряются все обещания о федерализме, а западные страны смотрят на современную Россию, как на империю, которая пытается вернуть себе бывшие колонии.

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Журналист пишет, что война Путина в Украине рискует превратить Россию в несостоявшееся государство с неконтролируемыми границами. Это дает народам, колонизированным Россией и брошенным в горнило конфликта, шанс заявить о своем суверенитете и свободе. А Западу нужно быть к этому готовым, поскольку думать о том, что путинская империя, как и другие, не будет распадаться — это очередная ошибка воображения, подытожил Мишель.

Публицист Кейси Мишель

Автор публикации Кейси Мишель — американский политический обозреватель и журналист-расследователь. Известен в Украине тем, что написал книгу "Американская клептократия", в которой говорится о фактах возможного отмывания средств украинским олигархом и бизнесменом Игорем Коломойским путем покупки нескольких заводов в США.

Также известна его статья "Деколонизировать Россию", которую можно с полным основанием назвать манифестом антироссийских сил. В публикации открыто говорится о необходимости полного расчленения и, соответственно, уничтожения Российской Федерации.

Напомним, Центр стратегии и безопасности имени Брента Скоукрофта 10 января опубликовал результаты опроса глобальных стратегов со всего мира касательно будущего России на ближайшие 10 лет. Согласно данным, 46% респондентов аналитического центра считают, что в течение следующего десятилетия РФ либо станет "несостоявшимся государством", либо распадется на несколько частей.