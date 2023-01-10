"Готовьтесь к расколу России": эксперты поделились прогнозом на ближайшие 10 лет

По данным центра Atlantic Council, почти половина опрошенных аналитиков считает, что в ближайшее десятилетие РФ распадется или станет "несостоявшимся государством".

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Центр стратегии и безопасности имени Брента Скоукрофта при Атлантическом совете опубликовал результаты опроса глобальных стратегов со всего мира касательно будущего Российской Федерации в ближайшее десятилетие. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте организации.

"Готовьтесь к расколу России", — говорится в начале отчета.

Как оказалось, 46% респондентов аналитического центра считают, что в течение следующих 10 лет Россия либо станет "несостоявшимся государством", либо распадется на несколько частей.

При этом 40% опрошенных склоняются к тому, что причина раскола будет исходить изнутри России. Речь идет о революциях, гражданских войнах или же политически мотивированном отделении регионов.

"Особенно пессимистично относятся к распаду России европейцы: 49% из них предвидят такое событие, по сравнению с 36% американцев", — отмечают в организации.

Основным поводом для подобной позиции стратегов в статье называют развязанную Кремлем агрессивную войну против Украины. Респонденты аналитического центра считают, что прошлогоднее военное вторжение ВС РФ в Украину может стать причиной для серьезных потрясений внутри России в будущем.

Эксперты также не склонны считать, что в ближайшем десятилетии Россия вступит в прямой военный конфликт с НАТО. Такого мнения придерживаются более 60% респондентов. В Центре стратегии и безопасности указали на то, Российская Федерация на практике оказалась недостаточно сильной для прямого противостояния Североатлантическому альянсу.

Ранее мы писали о том, что в декабре прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников не бояться возможного распада Российской Федерации. По мнению политика, Россия не способна быть полноценным членом международного сообщества.

Еще Фокус писал о том, что на фоне поражений в Украине среди российской элиты происходит раскол. В статье издания The Washington Post от 30 декабря отметили, что Владимир Путин "чувствует потерю своих друзей".