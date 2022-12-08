"РФ не может быть нормальной": Кулеба призвал мир не бояться развала России

Глава МИД заявил, что поведение Путина говорит о том, что он еще нацелен на военную победу над Украиной, однако ему осталось лишь надеяться на чудо.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников страны не опасаться возможного распада российского государства в результате войны, которую начал глава Кремля Владимир Путин. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Я призываю мир не бояться развала России. Если колеса истории начнут вращаться, ни один человек это не изменит", — сказал Кулеба.

Он заявил, что Украина никогда не согласится на мирное урегулирование, которое оставит оккупированные территории, включая Крым, под контролем Москвы.

"Вместо того, чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора принять тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества", — сказал он.

При этом, он уверен, что именно российский народ приведет Российскую Федерацию к распаду.

Цели Украины в войне против России

Что касается Украины, то Кулеба заявил, что Украина не будет сдерживаться, пока ведет войну за существование.

"Мы в первую очередь нацелены на нанесение ударов по объектам на оккупированных территориях Украины, на освобождение своей территории", — сказал глава МИД Украины.

Однако сказал, что думать о том, что Украина якобы не имеет права наносить удары по территории РФ, неправильно. По его мнению, Украина не должна бесконечно оставаться жертвой. Киев освободит от московского контроля все оккупированные территории и военным путем, и дипломатическим. Однако делать прогнозы, когда именно это произойдет, Кулеба не стал.

Глава МИД заявил, что вопрос территориальной целостности Украины не будет предметом переговоров с Россией, если они начнутся.

"Мы слишком натерпелись за последние девять месяцев", — сказал Кулеба

Журналисты отметили, что Минские соглашения о прекращении огня в 2014 и 2015 годах, в результате которых части Донецкой и Луганской областей остались под фактическим контролем России, показали бесперспективность переговоров с Москвой.

Кроме того, Кулеба заявил, что поведение Путина говорит о том, что он еще нацелен на военную победу над Украиной, однако ему осталось лишь надеяться на чудо.

Ранее Фокус писал, что WP назвал Ахметова главным частным донором ВСУ. Журналисты пишут, что российские ракетные атаки уничтожили множество важных инфраструктурных объектов, которые принадлежат украинским олигархам.

Еще напомним, что Зеленский заявил, что мирное время в Украине может настать уже в следующем году. Президент поблагодарил "всех наших друзей в Европе", которые помогают поддерживать стабильность в Украине, а миллионам людей — пережить военное время.