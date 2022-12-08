Мирное время в Украине может настать уже в следующем году, — Зеленский (видео)

Президент поблагодарил "всех наших друзей в Европе", которые помогают поддерживать стабильность в Украине, а миллионам людей — пережить военное время.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мир в стране может настать уже в следующем году. Об этом он сказал в видеообращении, где поблагодарил американское издание Politico за присвоение ему статуса самого влиятельного человека в Европе.

"Украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", — сказал глава государства.

Зеленский также поблагодарил "всех наших друзей в Европе", которые помогают поддерживать стабильность в Украине, а миллионам людей — пережить это военное время.

"Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Соледар, Кременная — пожалуйста, запомните эти названия. Именно там сейчас борются за нашу свободу", — подчеркнул президент.

Напомним, 8 декабря издание Politico признало главу Кремля Владимира Путина "неудачником года". Журналисты считают, что череда военных неудач российских войск на войне в Украине привела к падению рейтинга диктатора не только на международном уровне, но и внутри самой России.

7 декабря Путин заявил, что война в Украине может стать длительным процессом. Он добавил, что "значимым результатом" вторжения является аннексия украинских территорий и люди, которые "живут теперь с нами".

Ранее, 18 октября глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что военные действия на территории Украины должны закончится к лету. По его словам, победа будет на стороне ВСУ с выходом на границы 1991 года.